Роман Чмелик два роки проведе у в'язниці

Сколівський районний суд ув'язнив на два роки 40-річного мешканця Верхнього Синьовидного Романа Чмелика за домашнє насильство над колишньою дружиною та тещею. Раніше, у липні 2023 року, суд на шість місяців забороняв чоловікові спілкуватись, наближатись та приходити до колишньої дружини й тещі. У прес-службі Львівської обласної прокуратури розповіли, що засуджений продовжував приїжджати та ображати жінок, а згодом залишився у них жити.

У матеріалах справи йдеться, що чоловіка неодноразово судили за домашнє насильство. Востаннє суд призначив йому рік обмеження волі у листопаді 2021 року. Вже після відбуття покарання він п'яним продовжив погрожувати своїй колишній тещі, яка має інвалідність третьої групи, та колишній дружині.

Роман Чмелик повністю визнав провину. Під час визначення покарання суд врахував, що чоловік ніде не працює та має чотирьох неповнолітніх дітей.

Справу розглядав суддя Юрій Ясінський. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді