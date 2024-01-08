Райсуд на Волині призначив п’ять років та шість місяців ув’язнення 46-річній жінці за домашнє насильство. Її судили за систематичне приниження та погрози щодо брата.

Як йдеться у вироку Любешівського райсуду, жінка не лише ображала родича, а й наносила йому тілесні ушкодження та погрожувала його отруїти. У суді вона лише частково визнала провину, але заявила, що був конфлікт, у якому брат побив її першим. Однак, чоловік це заперечив.

«Повідомив, що від дій [сестри] страждає не тільки він, а й їх батьки, які проживають з ним, які є особами похилого віку, та часто стають свідками вчинення домашнього насильства щодо нього обвинуваченою. Він дуже втомився від поведінки обвинуваченої, яка систематично застосовує щодо нього як психологічне, так і фізичне насильство. Такі дії вона кожен раз вчиняє в стані алкогольного сп’яніння та в подальшому не розкаюється у вчиненому, аналогічні дії вчиняє повторно», – наводять у вироку свідчення потерпілого брата. Цю ж версію підтвердила їхня матір.

У прес-службі прокуратури Волині зазначили, що 46-річну мешканку села Тур неодноразово притягували до адмінвідповідальності за домашнє насильство. Також вона має судимість за крадіжки.

Тож суддя Андрій Савич при призначенні покарання взяв це до уваги. Він визнав жінку винною у порушенні ст. 126-1 ККУ (домашнє насильство) та призначив їй сумарно п’ять з половиною років ув’язнення, взявши до уваги невідбутий термін за крадіжки.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачена може подати апеляцію.