Кухонний ніж, яким 32-річна жінка завдала співмешканцю удару

На Рівненщині 32-річну жінку затримали за вбивство співмешканця, який неодноразово вчиняв домашнє насильство. Під час чергової сварки жінка завдала йому смертельного удару в груди кухонним ножем. За вбивство їй загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, близько 22:00 у неділю, 3 грудня, до поліції зателефонувала 68-річна мешканка Рівного. Вона повідомила, що зять в стані алкогольного сп’яніння поводить себе агресивно та вчиняє домашнє насильство.

Патрульні, які прибули на місце події, виявили 39-річного чоловіка із ножовим пораненням. Попри надану домедичну допомогу він помер – лікарі «швидкої» лише констатували його смерть.

«Поліцейські встановили, що між захмелілим цивільним подружжям стався черговий конфлікт, під час якого 32-річна жінка кухонним ножем нанесла удар в область грудної клітки 39-річному співмешканцю», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Жінці загрожує від семи до 15 років ув’язнення. Наразі її затримали та відправили у СІЗО, незабаром їй повідомлять про підозру.

Відомо, що 39-річний рівнянин раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за фактом вчинення фізичного домашнього насильства.