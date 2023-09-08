Чоловік побив водія маршрутки №47 у селі Вересневе біля Рівного

Райсуд на Рівненщині призначив умовне покарання 28-річному чоловікові за вбивство з необережності. Чоловік під час конфлікту завдав одного удару водієві маршрутки, внаслідок чого той впав, важко травмував голову, і за декілька тижнів помер. Родичі загиблого наполягали на суворому покаранні, однак суд взяв до уваги як пом'якшуючу обставину те, що обвинувачений Ігор Лук'янчук намагався примиритись з потерпілими та заявив про розкаяння.

Як йдеться у вироку Рівненського райсуду, інцидент стався ввечері 7 червня 2021 року в селі Вересневе. Біля місцевого магазину Ігор Лук'янчук зустрів водія маршрутки, який, за його словами, зранку не забрав пасажирів на зупинці. В їхньому числі була й матір обвинуваченого.

«Під час розмови, яка тривала близько 5 хвилин, виник конфлікт, в ході якого водій почав висловлюватись до нього образливо та нецензурно. Він не стримався та вдарив [водія] правою рукою в нижню щелепу, від чого той впав на землю», – описав події того вечора Ігор Лук'янчук.

Внаслідок удару головою об асфальт 56-річний маршрутник отримав важку травму голови і згодом помер у медзакладі.

Дружина та син загиблого просили призначити обвинуваченому суворе покарання. Відомо, що він надсилав їм поштою гроші, але приймати їх вони не захотіли. Натомість через суд вимагали сплатити по 400 тис. грн моральної шкоди.

Суддя Михайло Таргоній визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність), однак від відбування покарання в тюрмі звільнив, обмежившись трьома роками іспитового терміну. Суд взяв до уваги як пом'якшуючу обставину те, що чоловік раніше не мав судимостей, намагався примиритись з потерпілими та розкаявся у вчиненому.

«Враховується й те, що підсудний позитивно характеризуються, має міцні соціальні зв'язки, родину, обтяжуючі покарання обставини відсутні, як і будь-які негативні дані щодо його поведінки протягом декількох років з моменту вчиненого до дня ухвалення вироку», – йдеться у вироку.

Окрім того, суддя зобов'язав його сплатити сумарно 350 тис. грн моральної компенсації родичам загиблого.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.