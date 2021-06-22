26-річний чоловік побив водія маршрутки, який не підвіз його матір

У Рівненській області помер 56-річний водій маршрутки, якого 7 червня вдарив в обличчя син пасажирки. Про це повідомляє «Суспільне».

Як повідомляється, конфлікт між чоловіками стався ввечері 7 червня в селі Біла Криниця. Жінка поскаржилася сину, що не змогла дочекатися маршрутку.

Помітивши водія тієї самої маршрутки у магазині, 26-річний мешканець вирішив з’ясувати питання на місці. Проте той відповів лайкою.

Після короткої перепалки у 56-річного чоловіка медики констатували черепно-мозкову травму з переломом основи черепа – нападник вдарив його в обличчя, а той упав на асфальт і вже не піднявся.

У коментарі ЗМІ сам винуватець інциденту зазначив, що не хотів завдавати водієві ушкоджень, лише вимагав пояснень щодо недотримання маршруту.

21 червня водій, не приходячи до тями, помер в лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про нанесення тяжкого ушкодження з необережності.

Щоправда провадження перекваліфікували на вбивство з необережності – сину пасажирки загрожує позбавлення волі від 3-х до 5-ти років.