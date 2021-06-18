Унаслідок гострої крововтрати 78-річна жінка померла на місці аварії

Водія львівського трамвая визнали винним у вчиненні смертельної ДТП на Сихові. Суд спершу призначив йому три роки тюрми, однак звільнив від відбування покарання, встановивши іспитовий термін.

Як вказано у вироку суду, інцидент трапився ввечері 5 грудня 2020 року на проспекті Червоної Калини. Під час висадки пасажирів водій трамвая №8 затиснув дверима сумку 78-річної львів’янки, яку вона тримала в руці, виходячи з салону. Водій не помітив, що затиснув сумку пасажирки, та почав рух.

Унаслідок цього жінка впала під колеса трамвая і отримала множинні переломи ребер, хребта, травматичні розриви легень, численні крововиливи. Унаслідок гострої крововтрати жінка померла на місці події.

Водій у суді визнав свою провину та заявив, що вчинив аварію через необережність. Додав, що відшкодував завдану шкоду родичам загиблої, та просив суд його суворо не карати та не позбавляти водійських прав.

Дослідивши матеріали справи, суддя Сихівського райсуду Ольга Бойко визнала водія трамвая винним у вчинення смертельної ДТП, призначивши йому три роки тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. Однак винуватця аварії звільнили від відбування основного покарання, встановивши рік іспитового терміну.