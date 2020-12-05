Аварія трапилася поблизу дитячої поліклініки на Сихові

На просп. Червної Калини, поблизу дитячої поліклініки, на трамвайних коліях померла 78-річна жінка. Про це повідомили у Facebook-спільноті Варта-1.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, аварія трапилась близько 17:40. Наразі достеменно не відомо, за яких трапилась ДТП. Жінку з травмами доставили до лікарні, де медики констатували смерть.

У ЛКП «Львівелектротранс» повідомили, що за попередньою інформацією, жінка вийшла на зупинці «Дитяча поліклініка» з вагону трамвая №8, що прямував до центру. Не втримавши рівновагу, жінка впала на колію.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції Львівщини. У «Львівелектротранс» проводять службове розслідування. Трамваї №8 тимчасово не курсували.