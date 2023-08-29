Тіло вбитої дівчини чоловік витягнув на вулицю і після цього втік

Суд призначив десять років тюрми 22-річному мешканцю Рівненщини, який вбив свою 17-річну дівчину. Слідство встановило, що під час сварки він завдав їй ударів молотком по голові, а після цього намагався втекти. Відомо, що чоловікс півпрацював зі слідством і визнав провину.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у вівторок, 29 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. «Доведено, що у листопаді 2022 року, 22-річний чоловік за місцем свого проживання під час конфлікту, що виник на ґрунті особистої неприязні з 17-річною дівчиною, наніс удари молотком по голові останньої, в результаті чого вона померла», – йдеться у повідомленні.

Після побиття зловмисник витягнув тіло загиблої з помешкання на прибудинкову територію, по телефону повідомив про скоєне родичам та почав утікати. Батько чоловіка одразу звернувся в поліцію. Вбивцю затримали у селищі Клевань.

У суді обвинувачений вину визнав повністю та розкаявся. Рівненський райсуд визнав його винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначив йому десять років ув'язнення. Зазначимо, що йому загрожувало до 15 років тюрми.

Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може оскаржити його, подавши апеляцію.