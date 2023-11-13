На Рівненщині судили чоловіка, який випадково застрелив свого товариша. Нещасний випадок стався, коли чоловік демонстрував друзям свою гвинтівку. Його визнали винним у вбивстві з необережності та присудили півтора роки умовно.

Як йдеться у вироку Костопільського районного суду, інцидент стався ввечері 8 лютого цього року. Обвинувачений, який того дня відпочивав із трьома товаришами, вирішив похвалитись своєю пневматичною гвинтівкою Hats An Mod 125 Magnum.

«Не переконавшись в тому, що вказана гвинтівка є незарядженою, не вжив заходів щодо перевірки наявності кулі у даній гвинтівці, після чого натиснув на спусковий гачок, що призвело до пострілу, внаслідок чого [потерпілому], який знаходився на відстані приблизно до 1-1,5 метри обличчям впритул до [обвинуваченого], було спричинено тілесні ушкодження у вигляді одного сліпого проникаючого кульового поранення передньої поверхні грудної клітки», – йдеться у вироку. Внаслідок поранення чоловік загинув.

На судовому засіданні, яке відбулося 8 листопада, обвинувачений визнав провину та заявив про розкаяння. Суддя Петро Олійник взяв це до уваги як пом’якшуючу обставину. Про обвинуваченого відомо, що він уродженець селища Клесів і наразі є військовослужбовцем, але чи був він у ЗСУ на момент вчинення вбивства, в вироку не йдеться.

Суддя визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність) та призначив йому рік та шість місяців іспитового терміну. «Покласти нагляд за засудженим на командира військової частини, а у випадку звільнення з військової служби – на органи з питань пробації», – постановив суддя. Окрім цього, підсудний повинен сплатити 26 тис. грн за проведені експертизи.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.