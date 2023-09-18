Рівненський райсуд призначив вісім років тюрми 53-річній жінці, яка задушила свого чоловіка, поки він спав. Після цього вона розчленувала його тіло і сховала на території господарства. Після затримання зловмисниця пояснила, що чоловік тривалий час знущався з неї, бив і ображав, а вбити його вона вирішила після чергового конфлікту.

Як йдеться у вироку Рівненського райсуду, злочин жінка вчинила зранку 23 серпня 2019 року в селі Обарів, що біля Рівного. На той момент її 47-річний чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і спав. Відтак жінка, скориставшись його безпорадним станом, обмотала навколо його шиї ганчірку та задушила. Після цього, взявши сокиру та ніж, відрубала голову і заховала фрагменти тіла у пакети.

Одразу після затримання жінка пояснювала поліцейським, що напередодні мала з чоловіком сварку, під час якої він бігав за нею з сокирою. Конфлікт виник через те, що підсудна відкрила банківський рахунок для їхньої спільної доньки. Деякий час вона боялась зайти до будинку, а коли врешті помітила, що чоловік заснув, вирішила його вбити.

Також пояснила, що «мала намір тіло повністю порубати і винести, щоб про це ніхто не дізнався». Однак того ж дня на запитання сусідки, чому вона у крові, жінка сама зізналась, що вбила чоловіка, а згодом розповіла про це і родичам.

На судовому засіданні, яке відбулося 13 вересня, обвинувачена визнала провину, але давати свідчення відмовилась і пояснила, що не хоче згадувати ці події. Син загиблого на судове засідання не прийшов, однак телефоном повідомив, що претензій до підсудної не має.

Судово-психіатрична експертиза виявила у 53-річної жінки легку розумову відсталість, через що вона не в повній мірі могла усвідомлювати наслідки своїх дій. Однак, на думку експерта, примусової госпіталізації до спецзакладу вона не потребує.

Суддя Михайло Таргоній визнав жінку винною у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) і призначив їй вісім років ув'язнення. Зауважимо, що термін відбування покарання їй рахуватимуть з дня затримання, 23 серпня 2019 року. За проведені експертизи підсудна повинна заплатити понад 2 тис. грн.

Додамо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачена може подати апеляцію.