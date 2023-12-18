49-річний чоловік, якого судили за вбивство з необережності

На Хмельниччині судили 49-річного чоловіка за вбивство з необережності. Він під час сварки штовхнув 51-річну дружину, яка впала і отримала несумісну з життям травму голови. Суд визнав, що чоловік не мав умислу на вбивство жінки, тож призначив йому лише три роки обмеження волі.

Зазначимо, що сварка між обвинуваченим і його дружиною відбулась 14 серпня в селі Пашуки. Як розповів обвинувачений, із дружиною він вже чотири роки не проживав, бо вона мала іншого співмешканця. Однак, офіційно вони розлучені не були.

Того дня, розповів чоловік, він разом зі знайомими приїхав забрати жінку в лікарню до сина, який отримав поранення на фронті. Однак, між ними виник конфлікт. За його словами, жінка першою вдарила його по обличчю, після чого він дав їй ляпаса і штовхнув. Потерпіла впала і сильно вдарилася головою. Після цього вона змогла встати і самостійно пересуватись, однак, зранку наступного дня вона вже була без свідомості. У лікарні, незважаючи на медичну допомогу, вона померла.

Суд дійшов до висновку, що чоловік вчинив вбивство з необережності. «Обвинувачений не розрахував сили удару та не передбачив можливості настання смерті іншої особи як наслідку падіння від нанесеного удару, хоча повинен був і міг її передбачити, діючи з більшою обачністю. Відтак, є очевидним, що умислом обвинуваченого не охоплювалося заподіяння потерпілій смертельних тяжких тілесних ушкоджень, а щодо настання факту смерті потерпілої в діях обвинуваченого вбачається необережна вина», – вирішила суддя Наталія Матвєєва.

Тож чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність) та призначили йому три роки обмеження волі. Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.