Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі

У Хмельницькому затримали 39-річного чоловіка, який зґвалтував 45-річну жінку. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, злочин чоловік вчинив у одному з комп’ютерних клубів Хмельницького. Зловмисник зґвалтував 45-річну потерпілу та відібрав у неї планшет і 12 тис. грн.

«І хоч потерпіла звернулась до поліції не одразу, правоохоронці оперативно розшукали і затримали зловмисника. Викрадений планшет вилучили. Підозрюваний намагався здати його до ломбарду», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові вже оголосили про підозру за ч.1 ст. 152 ККУ (зґвалтування) та ч.4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений під час воєнного стану). У разі доведення вини йому загрожує до 15 років ув’язнення. На період розслідування Хмельницький міськрайонний суд взяв зловмисника під варту.

Про чоловіка також відомо, що раніше його неодноразово притягували до кримінальної відповідальності.