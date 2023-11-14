Поліція знайшла і затримала нападника впродовж доби

Мешканець Хмельниччини отримав 14 років ув’язнення за зґвалтування двох жінок. На першу потерпілу він напав на стадіоні біля школи, а за годину після цього – вчинив сексуальне насильство щодо 15-річної підлітки, яку помітив на ринку.

Як йдеться у вироку Шепетівського міськрайонного суду, ввечері 4 липня неподалік Шепетівського НВК №1 обвинувачений напав на перехожу. Здушивши жінку за шию, він потягнув її у кущі, де вимагав віддати гроші. З собою вона мала близько 50 грн. Після цього він знову її душив, через що жінка втратила свідомість, а тоді зґвалтував.

За словами потерпілої, найбільше вона боялась, що він її вб’є. «Вона запитала його, чому він це робить з нею, тоді він раптово змінив свою поведінку та пожалів її, просив вибачення. Вона зняла брудні та мокрі шкарпетки та вони разом вийшли на дорогу, де вона побачила автомобіль, який вирішила зупинити. Попросила водія поговорити з нею, щоб втекти від обвинуваченого. Була в шоковому стані, брудна та мокра, своє взуття тримала в руках», – описала потерпіла події того вечора.

Додамо, що водій також давав свідчення у суді. Він підтвердив, що жінка була дуже налякана і сказала, що «якийсь чоловік до неї чіпляється». Нападник тим часом, побачивши машину, втік з місця.

Вже годиною пізніше, цього ж вечора, чоловік пішов на місцевий ринок, що по проспекту Миру. Там він помітив 15-річну дівчину. Погрожуючи їй стартовим пістолетом, він повів її вглиб базару, де було темно, і вчинив сексуальне насильство.

«Вона пояснювала йому, що вона неповнолітня, але він не реагував на це. Кожну хвилину вона просила її відпустити, плакала, тому що дуже боялася, він погрожував їй пістолетом, вистрелював близько восьми разів і періодично душив. Після орального статевого акту, він взяв пістолет, погрожував, вистрелив та взяв її сумку, звідки забрав 200 грн», – розповіла постраждала дівчина.

Дівчина одразу звернулась у поліцію, після чого зловмисника оперативно знайшли і затримали правоохоронці. Вже тоді, прочитавши новини, перша потерпіла теж написала заяву. Раніше вона цього не робила, бо боялась, що їй не повірять.

На судовому засіданні зловмисник визнав провину лише щодо зґвалтування школярки. Однак, не заперечив, що міг вчинити насильство і щодо першої потерпілої. Провал у пам’яті він пов’язав із алкогольним сп’янінням.

Суддя Алла Цідик, дослідивши матеріали справи, визнала зловмисника винним у порушенні ч.1 та ч.3 ст. 152 ККУ (зґвалтування) та ч.4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений під час воєнного стану). Йому призначили сумарно 14 років тюрми з конфіскацією майна. Окрім цього, він повинен сплатити неповнолітній потерпілій 300 тис. грн моральної шкоди.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.