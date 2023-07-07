Зловмисника затримали, йому загрожує до 15 років тюрми

У місті Шепетівка на Хмельниччині затримали 23-річного чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину. Насильство над школяркою чоловік вчинив, погрожуючи їй пістолетом. За скоєне йому загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, на 15-річну дівчину чоловік напав ввечері 4 липня на вулиці у Шепетівці. Погрожуючи пістолетом, він спочатку зґвалтував школярку, а потім відібрав 200 грн, які дівчина мала при собі.

«Працівники Шепетівського райуправління поліції оперативно відреагували на вчинення злочину та упродовж доби встановили особу нападника. Ним виявився 23-річний чоловік, який у скоєному зізнався та видав правоохоронцям стартовий пістолет SUR 2608 9 мм, яким залякував потерпілу», – йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч.3 ст. 152 ККУ (зґвалтування неповнолітньої) та ч.4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений під час воєнного стану). У разі доведення вини йому загрожує до 15 років ув'язнення. Незабаром чоловікові оберуть запобіжний захід, слідчі наполягатимуть на триманні під вартою в СІЗО.