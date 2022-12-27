Хмельницький суд призначив довічне ув'язнення 51-річному чоловікові, який зґвалтував неповнолітню падчерку. Після скоєного чоловік змушував 11-річну дівчинку мовчати, погрожуючи, що вб'є її та матір. Злякавшись, дівчинка сама зателефонувала у поліцію. Зважаючи на те, що зловмисник до цього вже відсидів десять років за зґвалтування, на цей раз суд призначив йому суворе покарання.

Як встановило слідство, над дитиною 51-річний мешканець Шепетівського району знущався протягом тривалого часу. Вперше він вчинив над дівчинкою сексуальне насильство, коли їй було 11 років.

«Чоловік змушував мовчати падчерку, погрожуючи розправою над нею та її матір’ю. Злякавшись за життя матері, дівчинка наважилась зателефонувати у поліцію. У травні 2021 року вітчима затримано в порядку ст. 208 КПК України», – повідомляє обласна прокуратура.

Про вирок суду у цій справі стало відомо в вівторок, 27 грудня. Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.4 ст. 152 ККУ (зґвалтування) і ч.6 ст. 152 ККУ (замах на повторне зґвалтування). У суді ґвалтівник заперечував провину, втім, слідчі знайшли достатньо доказів його винуватості.

Зважаючи на те, що це не перша судимість чоловіка, оскільки раніше він уже відбув десять років ув'язнення за зґвалтування власної доньки, цього разу суд призначив йому максимальне покарання – довічне ув'язнення. Також відомості щодо нього внесуть до так званого реєстру педофілів.