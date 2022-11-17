Тіло вбитої дівчини знайшли неподалік залізничного вокзалу в Хмельницькому

20-річному мешканцю Хмельниччини загрожує 15 років тюрми за вбивство та зґвалтування неповнолітньої дівчини. Злочин юнак скоїв у липні цього року після невдалої спроби познайомитись з 16-річною перехожою. Коли вона відмовилась «познайомитись ближче», він задушив її шнурівком від кросівки, тоді вчинив над нею сексуальне насилля та втік. Відомо, що вже за добу юнака затримала поліція. Він зізнався у скоєному.

Як розповів сам затриманий поліції, 5 липня цього року неподалік залізничного вокзалу у Хмельницькому він побачив незнайому дівчину і захотів з нею «ближче познайомитись». Коли дівчина відмовила, витягнув з одягу шнурівку, накинув їй на шию, задушив і зґвалтував. Також зловмисник викрав у потерпілої мобільний телефон та банківську картку.

Згодом перехожі знайшли напівроздягнене тіло загиблої дівчини. Розтин показав, що вона померла від задушення, а на тілі судмедексперти знайшли ознаки зґвалтування. За добу поліція знайшла і затримала зловмисника. У скоєному він одразу зізнався.

Наразі він перебуває у СІЗО. Станом на 17 листопада досудове розслідування у цій справі завершене, повідомляє прес-служба прокуратури Хмельниччини. Юнаку інкримінують порушення одразу декількох статей ККУ: п.10 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство, поєднане з сексуальним насильством), ч.4 ст. 185 (крадіжка) та ч.3 ст. 357 (незаконне заволодіння паспортом). Йому загрожує від десяти до 15 років тюрми.