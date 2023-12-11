До цього чоловіка вже неодноразово судили за майнові злочини

У Старокостянтинові судили 48-річного чоловіка, який зарізав 41-річну військову медсестру. Йому призначили дев’ять років тюрми, а також зобов’язали виплатити матері вбитої жінки 800 тис. грн моральної компенсації.

Злочин чоловік скоїв ввечері 21 березня. Обвинувачений зайшов до помешкання 41-річної мешканки Старокостянтинова і під час сварки кулаком зламав їй щелепу. Від удару жінка впала на диван. Тоді він взяв на кухні ніж і перерізав їй горло. Опісля помив у ванній руки від крові, забрав з квартири мобільний телефон та прикраси, зачинив двері на ключ і пішов.

Від гострої крововтрати потерпіла померла на місці. Тіло доньки зранку знайшла мати. Вона прийшла до неї, бо від вечора не могла додзвонитися. Наступного дня зловмисника затримала поліція.

Як повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду, під час судового розгляду справи чоловік визнав провину у всьому, окрім викрадення телефону. Його визнали винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена під час воєнного стану).

«Суд призначив йому 9 років 16 днів позбавлення волі. На користь потерпілої (матері загиблої жінки) – стягнув з нього 800 тис. грн моральної шкоди. Обираючи покарання, суд врахував те, що обвинуваченого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за злочин проти власності до позбавлення волі, він має не зняту та не погашену судимість, схильний до девіантної поведінки», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.