У кімнатах є всі умови, ліжечка для немовлят та підтримка фахівців

У Глинянах на Львівщині відкрили прихисток для жінок з дітьми, які пережили сімейне насильство. Вони зможуть перебувати в притулку «Покрови Пресвятої Богородиці» до трьох місяців. У ньому облаштували сім кімнат, де одночасно зможуть проживати до 22 людей – жінки і діти. Прихисток відкрили у п’ятницю, 5 січня, повідомили в ЛОВА.

Прихисток облаштували в одноповерховій будівлі колишньої поліклініки. Її реконструкцію провели відповідно до інклюзивних потреб. Роботи обійшлися у 8,6 млн грн, їх профінансувала американська письменниця, філантропка, телеведуча та бізнесменка Мітці Пердью через благодійний фонд «Сієнтія Юкрейн». За словами голови ЛОВА, благодійниця продала свою каблучку, яку їй подарував чоловік, щоб допомогти жінкам і дітям в Україні. Завідуватиме притулком Галина Ганачівська.

У прихистку жінка може перебувати до 3 місяців. Туди можуть звертатися жінки, які постраждали від домашнього насильства або стали жертвою торгівлі людьми. З ними працюватимуть фахівці з соціальної роботи, а також психолог та юрист. Завдання працівників притулку, які допомагатимуть жінкам, – вивести їх та їхні сім’ї із кризової ситуації.

У поліції Львівщини поінформували, що лише за перших 5 днів нового року до них надійшло понад 100 заяв про домашнє насильство. Тому проблема дуже актуальна і потреба у таких притулках нагальна.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі ЛОВА, коли жінка опинилася у небезпечній ситуації, їй слід звернутись у поліцію, а вони разом соцслужбами вирішуватимуть, куди її краще скерувати. Упродовж останніх двох років на Львівщині відкрили чотири таких заклади.

У Львівській ОВА додали, що в області працюють сім мобільних бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства: три у Львові, по одній у Дрогобичі, Червонограді, Стрию та ще одна обласна мобільна бригада при притулку. У поліції також створили п’ять мобільних груп для реагування на випадки домашнього насильства.

Для тимчасового притулку постраждалим від домашнього насильства слугують:

відділення Центру соціально-психологічної допомоги у Львівській області (22 місця),

притулок Моршинського територіального центру (24 місця),

Дрогобицький денний центр соціально-психологічної допомоги з кризовою кімнатою (6 місць),

Новороздільський денний центр соціально-психологічної допомоги з кризовою кімнатою особам, які постраждали від домашнього насильства (12 місць),

Стрийський денний центр з кризовою кімнатою (4 місця),

Червоноградський денний центр з кризовою кімнатою (4 місця),

соціальний готель Львівської міської ради (20 місць),

притулки громадської організації «Центр “Жіночі перспективи”» (20 місць),

відділення для жінок благодійного фонду «Назарет» (20 місць).

У Львові діє кар’єрний хаб «Вона», в межах якого постраждалі можуть пройти безкоштовні професійні курси з подальшим працевлаштуванням.

Окрім того, у Львові та Стрию працює Безпечний простір для жінок та дівчат за підтримки UNFPA. Це творча майстерня, осередок розвитку та підтримки, де є психолог та соціальний працівник. Там проводять майстер-класи, тренінги, зустрічі з фахівцями у галузі медицини, косметології, бізнесу тощо. Також жінки безкоштовно відвідують спортивні заняття, курси.