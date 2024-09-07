Заховані в мікроавтобусі сигарети, які прикарпатець віз до Польщі

У пункті пропуску «Шегині-Медика» на Львівщині 33-річний мешканець Прикарпаття намагався непомітно провезти заховані в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter 160 пачок сигарет. У пресслужбі Львівської митниці у суботу, 7 вересня, розповіли, що в прикарпатця вилучили транспорт і сигарети.

«Громадянин, який прямував до Польщі, для проходження митного контролю обрав смугу "зелений коридор". Однак під час огляду авто працівники митниці виявили сховище, де були 160 пачок сигарет з акцизними марками Parlament Night Blue, Davidoff, LD super line. "Розпакувати" тютюнові вироби вдалося після демонтажу подвійної стінки між багажним і пасажирським відділеннями», – написали у пресслужбі митниці.

Водій заховав сигарети між багажником і сидіннями. Фото Львівської митниці

Працівники митниці склали на 33-річного прикарпатця адмінпротокол за переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю. Санкція статті передбачає штраф, конфіскацію товарів та транспорту. Невдовзі справу розглядатиме суд.