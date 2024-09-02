Загалом виявили 50 флаконів елітних парфумів

На Буковині митники під час проходження контролю на кордоні виявили незадекларовані елітних парфумів на суму понад 675 тис. грн. Парфуми марки Baccarat Rouge 540 намагалися вивезти до Туреччини. Загалом виявили 50 флаконів елітних парфумів.

Пахучу контрабанду працівники митної служби знайшли під час огляду пасажирського автобуса 1 вересня у пункті пропуску «Порубне – Сірет». Громадський транспорт прямував з України до Туреччини. Чернівецькі митники оглядали особисті речі пасажирів в багажному відділенні автобуса і знайшли парфуми, повідомили в Чернівецькій митниці в понеділок, 2 вересня.

Загалом виявили 50 одиниць парфумів відомої торгівельної марки Baccarat Rouge 540, що знаходились серед особистих речей. Для проходження митного контролю водієм було обрано смугу «червоного коридору», а в декларації зазначено про відсутність будь-якого товару.

Звідки взяли ящики з дорогими парфуми, водій пояснити не зміг. Наразі, виявлені товари, загальною вартістю 675 тис. грн працівники митниці тимчасово вилучили. За фактом вивезення до іншої країни незадекларованого товару митники склали протоколи про порушення митних правил відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.