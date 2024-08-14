Митник без оформлення пропустив в Україну три авто з 141 тис. штук сигарет

На Буковині митника підозрюють в нелегальній схемі з контрабандою електронних сигарет. Посадовець, зловживаючи своїм становищем, допустив збитків на 1 млн грн. Митник Чернівецької митниці без оформлення пропустив з Румунії в Україну три авто з 141 тис. штук електронних сигарет. Буковинцю вже повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

За даними слідства, у березні 2023 року державний інспектор під час здійснення митного контролю на пункті пропуску «Вадул – Сірет» незаконно пропустив через митний кордон України 3 автомобілі з електронними сигаретами. Транспорт їхав з території Румунії на митну територію України.

«Своїми незаконними діями митник сприяв незаконному ввезенню в Україну майже 141 тис. штук електронних сигарет. В результаті, люди, які перевозили цей товар, ухилилися від сплати мита майже на 1 млн грн», – повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 14 серпня.

Службовцю митного поста «Вадул – Сірет» Чернівецької митниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади. Посадовцю загрожує позбавленням волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 17 тис. грн.