На чернівецькій митниці під комбікормом виявили контрабандні сигарети на 1,6 млн грн
Нелегальний тютюн намагався провезти двоє громадянок Румунії
На чернівецькій митниці під комбікормом виявили контрабандні сигарети на 1,6 млн грн. Нелегальний тютюн намагався вивезти з України двоє громадянок Румунії. Сигарети сховали в каркасі двох вантажних автомобілів, а зверху поклали мішки з комбікормом для тварин.
Тютюнову контрабанду в пункті пропуску «Дяківці-Раковець» виявили прикордонники спільно з митниками 17 липня. Під час розслідування з’ясувалося, що дві громадянки Румунії їхали вантажівками на батьківщину. В автомобілях був завантажений комбікорм. Для проходження митного контролю жінки обрали смугу руху «зелений коридор», чим засвідчили, що не переміщують товарів, обов’язкових до декларування.
«Під час митного контролю в співробітників митниці виникли підозри стосовно економічності та доцільності переміщення цих автомобілів через кордон. Під час огляду вантажівок митники виявили тайники – між рамою та ребрами жорсткості вантажних відсіків знаходилися приховані від митного контролю тютюнові вироби», – повідомили в Чернівецькій митниці в четвер, 18 липня.
Митники спільно з прикордонниками обшукали авто і витягнули пачки сигарет з них. Загалом, за інформацією Держприкордонної служби України, в одній машині було 9600 пачок сигарет, а в іншій – 4350 пачок сигарет. Орієнтовна вартість виявлених товарів становить майже 1,6 мільйона гривень.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі чернівецькі митники склали 2 протоколи за ч. 1 ст. 483 МКУ. Тютюнові вироби вилучено разом із транспортними засобами. Громадянкам Румунії загрожує штраф та конфіскації в дохід держави сигарет та вантажівок.