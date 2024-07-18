Сигарети сховали в каркасі двох вантажних автомобілів

На чернівецькій митниці під комбікормом виявили контрабандні сигарети на 1,6 млн грн. Нелегальний тютюн намагався вивезти з України двоє громадянок Румунії. Сигарети сховали в каркасі двох вантажних автомобілів, а зверху поклали мішки з комбікормом для тварин.

Тютюнову контрабанду в пункті пропуску «Дяківці-Раковець» виявили прикордонники спільно з митниками 17 липня. Під час розслідування з’ясувалося, що дві громадянки Румунії їхали вантажівками на батьківщину. В автомобілях був завантажений комбікорм. Для проходження митного контролю жінки обрали смугу руху «зелений коридор», чим засвідчили, що не переміщують товарів, обов’язкових до декларування.

«Під час митного контролю в співробітників митниці виникли підозри стосовно економічності та доцільності переміщення цих автомобілів через кордон. Під час огляду вантажівок митники виявили тайники – між рамою та ребрами жорсткості вантажних відсіків знаходилися приховані від митного контролю тютюнові вироби», – повідомили в Чернівецькій митниці в четвер, 18 липня.

Митники спільно з прикордонниками обшукали авто і витягнули пачки сигарет з них. Загалом, за інформацією Держприкордонної служби України, в одній машині було 9600 пачок сигарет, а в іншій – 4350 пачок сигарет. Орієнтовна вартість виявлених товарів становить майже 1,6 мільйона гривень.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі чернівецькі митники склали 2 протоколи за ч. 1 ст. 483 МКУ. Тютюнові вироби вилучено разом із транспортними засобами. Громадянкам Румунії загрожує штраф та конфіскації в дохід держави сигарет та вантажівок.