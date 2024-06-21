Митники конфіскували в іноземця всю партію сигарет

Буковинський суд присудив 85 тис. грн штрафу громадянину Румунії за контрабанду сигарет. Чоловік намагався перевезти з України в сусідню країну майже 18 тис. пачок цигарок. Митники конфіскували в іноземця всю партію незаконного товару. В суді чоловік свою провину визнав і погодився укласти з прокурором угоду.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що громадянин Румунії всередині червня 2023 року приїхав на «Калинівський ринок» в Чернівцях. Там він познайомився з невстановленою слідством особою, в якої купив велику партію сигарет без акцизних марок. Загалом румун придбав 17 660 пачок цигарок і зберігав їх в орендованому помешканні до 19 червня.

«Після чого чоловік повантажив весь товар в автомобіль Mersedes-Benz Sprinter 313, що належить на праві приватної власності Румунській фірмі SC FINNSTART OLE. Та о 20:00 19 червня 2023 року на пункті пропуску “Красноїльськ” Чернівецької митниці намагався перетнути державний кордон. Сигарети чоловік заховав в прихованому від митного контролю місці», – йдеться у вироку Сторожинецького районного суду від 7 червня.

Таким чином, обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, яке передбачене за ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В суді румун свою вину визнав і погодився на затвердження угоди про визнання винуватості, вказавши, що він повністю розуміє свої права. Суддя Сторожинецького районного суду визнав винним чоловіка і призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 85 тис. грн. Також постановив сигарети конфіскувати та знищити. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.