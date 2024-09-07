300 млн євро заморожених російських активів ЄС спрямує на закупівлю озброєння у Франції для України

Європейський союз у 2024 році планує закупити у Франції озброєння для України. На закупівлю планують витратити 300 млн євро [понад 13 млрд грн] заморожених російських активів. Про це у п’ятницю, 6 вересня, повідомили у міністерстві оборони Франції.

«Європейська Комісія домовилася з Генеральним директоратом з питань озброєнь про те, що вона використовуватиме ці кошти для швидкого придбання у французької промисловості пріоритетного обладнання для України боєприпасів, артилерійського та протиповітряного обладнання у французької промисловості на загальну суму 300 млн до кінця 2024 року», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що це допоможе наростити французьку промисловість для підтримки України. Зазначається, що загалом країни-члени Євросоюзу планують закупити для України озброєння на суму 1,4 млрд євро з надходжень від російських активів.

До слова, 20 серпня міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що частину заморожених російських активів у Євросоюзі спрямують на закупівлю країною боєприпасів для української армії. За словами міністерки, за гроші від російських активів Чехія зможе придбати для України «сотні тисяч великокаліберних боєприпасів».

Нагадаємо, що 21 травня Рада ЄС погодилася використати доходи від заморожених активів Центробанку Росії для допомоги Україні. Перший транш у розмірі 1,4-1,5 млрд євро від заморожених активів Росії Україна мала отримати на початку серпня. Їх планували витратити на закупівлю боєприпасів та ППО.