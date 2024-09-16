Як АЗК AMIC ENERGY розвивається в умовах сьогодення

Події 24 лютого 2022 року вплинули на усі сфери діяльності. Бізнес був змушений швидко трансформуватися, працювати над новими напрямками та запускати соціальні проекти, націлені на зміцнення економіки та підкріплення захисників.

Яскравим прикладом компанії, що змогла швидко адаптуватися до нових реалій, є AMIC ENERGY. Австрійська мережа автозаправок не лише витримала виклики часу, але й продовжує покращувати мережу та розвиватися.

Як це вдається компанії у новому матеріалі – розповідає ZAXID.NET.

Встояти і розвиватися

Австрійська мережа АЗК AMIC ENERGY працює в Україні з 2015 року. Втім, після 24 лютого 2022-го компанія зазнала численних збитків.

Внаслідок повномасштабного вторгнення 19 АЗК AMIC ENERGY опинились на тимчасово окупованих територіях, та значна частина автозаправок мережі були зруйновані чи пошкоджені внаслідок ворожих дій. Водночас у Бородянці росіяни частково зруйнували одну із найбільших нафтобаз країни, та повністю знищена нафтобаза на заході України.

За попередніми оцінками втрати компанії за цей час склали більш як 0,5 млрд гривень.

Та, попри всі виклики, компанія встояла. І навіть більше – сьогодні AMIC ENERGY продовжує розвивати мережу, реалізовувати благодійні проєкти, регулярно донатити та сумлінно сплачувати податки. Лише за 1-ше півріччя 2024 року AMIC ENERGY сплатила майже 1,2 млрд грн до бюджетів усіх рівнів. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року, загальна сума сплачених податків зросла майже втричі.

Розвивається і сервісна складова AMIC ENERGY. Зокрема, компанія провела реновацію частини АЗК, подбавши, аби зупинки стали ще комфортнішими для тих, хто зупиняється перепочити тут від тривалої дороги і численних справ. І, звісно, ніхто не залишиться голодним.Меню на АЗК теж суттєво розширилося та містить регулярні новинки. І саме про це – далі.

Оновлений формат

Вже на початку 2024 року мережа AMIC ENERGY повідомила відвідувачам, що відтепер вони можуть насолодитися новим рівнем комфорту на АЗК з оновленим інтер'єром у стилі loft. Перша оновлена локація розташовувалася у селі Дмитрівка Рівненської області за адресою вул. Терчинська, 1-А.

Рішення розпочати реновацію саме з неї – невипадкове. Як зазначали самі представники компанії, це було зумовлене підвищеним попитом. Заправка була і залишається популярною серед водіїв та мандрівників.

На АЗК реалізували рішення, завдяки яким клієнти можуть не лише заправити автівку якісним європейським пальним, але й комфортно перепочити. Для цього на заправці збільшили зону відпочинку як для дорослих, так і малечі. До того ж простішою стала навігація по АЗС. Все це суттєва перевага для відвідувачів.

Згодом новий дизайн впровадили ще на кількох автозаправних станціях. За останній час новий урбаністичний інтер'єр, що підкреслює новації, які започатковує компанія у роботі з клієнтами, зʼявився у:

Волинській області (м. Устилуг, вул. Володимирська, 1В та с. Верба, вул. Ковельська, 22А);

Кіровоградська область, с. Грузьке, Маловисківське шосе, 13Б;

Закарпатська область, м. Виноградове, вул. Івана Франка б/н.

AMIC ENERGY: оновлений інтер'єр АЗК

Новинки меню та послуг

Окрім затишку AMIC ENERGY подбала і про оновлене фреш-меню FoodPoint, де кожен знайде страви на свій смак. Важливо, що асортимент постійно розширюється. До слова, восени мережа оновила сезонне меню, тож тепер тут можна поласувати ексклюзивними позиціями.

До прикладу, на АЗК AMIC ENERGY, крім традиційних хот-догів, представлені й унікальні позиції – хот-дог у розмірі XL «Баварський» із травами та «Австрійський» із сиром. Також тепер всі види хот-догів можна спробувати у вже звичайній білій пшеничній булочці та новій – гречаній, котра вже дуже полюбилась клієнтам.

Окрім хот-догів, у фуд-зоні можна придбати різні види бургерів, різноманітні фреш-круасани, салати та свіжу випічку на будь-який смак. До речі, зараз в мережі діє знижка 30% на усю випічку при купівлі після 18:00. До того ж у дорогу можна взяти каву, матчу або ж вітамінні чаї, що зігріватимуть у мінливу осінню погоду.

Завдяки зусиллям команди, AMIC ENERGY змогла не просто вистояти та пережити найкритичніші часи, але трансформуватися у своєрідний пункт незламності, де кожен відвідувач відчує комфорт. Й саме це робить AMIC ENERGY по-справжньому особливим місцем.