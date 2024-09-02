Осіннє меню на АЗК: які сезонні новинки пропонує AMIC ENERGY
Із наближенням осені українські мережі автозаправних станцій активно оновлюють сезонне меню, додаючи нові позиції та продукти. ZAXID.NET оглянув, якими смаколиками можна поласувати на АЗК популярної в Україні мережі AMIC ENERGY.
Що пропонують українські АЗК
Попит на непаливні товари на АЗК стабільно зростає, в тому числі через розвиток напрямку фаст-фуд та організацію комфортних зон відпочинку для клієнтів, де можна перекусити в дорозі або купити їжу та напої з собою. Останні дослідження ринку свідчать про значний ріст непаливних чеків на автозаправних станціях. Згідно з статистичними даними, найвища реалізація товарів магазину та фаст-фуд спостерігається на АЗК, що розміщені у великих містах та на основних трасах.
Так, австрійська мережа автозаправних станцій AMIC ENERGY у зоні FoodPoint пропонує покупцям великий вибір продуктів на різні смаки.
На АЗК AMIC ENERGY представлені здавалось би вже традиційні хот-доги, але навіть їх зробили унікальними. Цієї осені до меню хот-догів додали два продукти у розмірі XL «Баварський» із травами та «Австрійський» із сиром. А також у мережі пропонують спробувати всі види хот-догів у вже звичній білій пшеничній булочці та унікальній гречаній, котра вже дуже прийшлась до смаку клієнтам.
Окрім хот-догів, на АЗК AMIC ENERGY можна насолодитись бургером «Біф-бекон» із яловичиною та беконом або бургером «Чікен-Чіз» із подвійним сиром. А до повноцінного обіду незамінним стане салат: «Італійський», «Цезар» або «Капрезе».
До запашної вранішньої кави клієнтам пропонують як солодку випічку так і смачні клаб сендвічі з куркою та шинкою. Асортимент солодкої випічки представлений круасанами із грушею і солоною карамеллю, круасаном із шоколадом та пиріжком із кленовим сиропом. Та ще й приємна новина для поціновувачів випічки. AMIC ENERGY запрошує завітати на АЗК щоденно після 18:00 для покупки круасанів зі знижкою 30%.
На вечерю завжди буде доречно замовити «Чікен-рол» зі свіжими овочами або перекусити неймовірними масляними круасанами із солоними начинками. Цього сезону вибір між «Італійським» круасаном з хамоном та «Капрезе» із сиром моцарелла і томатами.
До перекусу на АЗК у далекій дорозі чи шляхом на роботу вранці смакуватиме кава на будь-який смак: еспресо чи американо, капучино чи лате. А прохолодними осінніми днями зігріють вітамінні чаї: малиновий, імбирний чи з грушею і чебрецем. А до зимового сезону AMIC ENERGY обіцяє сезонні новинки.
«Food Point на AMIC ENERGY – це місце, де можна відновити енергію. Це можливість скуштувати смачний та соковитий хот-дог чи бургер і насолодитись улюбленою кавою. Food Point – це затишна локація, де можна смачно перекусити під час подорожі, між справами або діловими зустрічами чи взяти вечерю додому», – розповідають у Компанії.
Чим відрізняються АЗК в Європі
Асортимент фаст-фуд меню в різних країнах відрізняється та залежить від національних особливостей і звичок. Наприклад, більшість АЗС AMIC ENERGY в Польщі розташовані у містах, куди клієнти приїжджають для заправки та пообідати чи купити смаколики в дорогу.
«Особливістю нашої мережі є те, що станції розташовані переважно у великих містах, тому нашими клієнтами є ті, хто заїжджає у пошуках швидкого перекусу, обіду чи кави, а не ті, хто зупиняється під час подорожі. У нас є велика група лояльних клієнтів, які регулярно користуються нашою стандартною пропозицією», – цитує AMIC Polska сайт «НафтоРинок».
На АЗК AMIC ENERGY в Польщі розвивають проєкти за франшизами Subway та Sbarro. На відміну від мережі в Польщі, AMIC ENERGY в Україні розвивають напрямок фаст-фуд під брендом FoodPoint. Але мережі в обох країнах працюють із асортиментом та щосезону пропонують новинки своїм клієнтам.
«Ми постійно аналізуємо показники продажів і стежимо за тим, щоб запропоновані товари відповідали попиту покупців і ринковим тенденціям», – додали в Компанії.
Нагадаємо, що на АЗК AMIC ENERGY також діє благодійна ініціатива «Незламна Кава». 2 грн із кожного горнятка гарячого напою перераховуються на допомогу прифронтовим та деокупованим територіям України за підтримки Фонду Сергія Притули. Наразі вже 9 376 022 грн було переведено на допомогу деокупованим регіонам: Херсонській, Донецькій та Запорізькій областям.