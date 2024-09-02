Із наближенням осені українські мережі автозаправних станцій активно оновлюють сезонне меню, додаючи нові позиції та продукти. ZAXID.NET оглянув, якими смаколиками можна поласувати на АЗК популярної в Україні мережі AMIC ENERGY.

Що пропонують українські АЗК

Попит на непаливні товари на АЗК стабільно зростає, в тому числі через розвиток напрямку фаст-фуд та організацію комфортних зон відпочинку для клієнтів, де можна перекусити в дорозі або купити їжу та напої з собою. Останні дослідження ринку свідчать про значний ріст непаливних чеків на автозаправних станціях. Згідно з статистичними даними, найвища реалізація товарів магазину та фаст-фуд спостерігається на АЗК, що розміщені у великих містах та на основних трасах.

Так, австрійська мережа автозаправних станцій AMIC ENERGY у зоні FoodPoint пропонує покупцям великий вибір продуктів на різні смаки.

На АЗК AMIC ENERGY представлені здавалось би вже традиційні хот-доги, але навіть їх зробили унікальними. Цієї осені до меню хот-догів додали два продукти у розмірі XL «Баварський» із травами та «Австрійський» із сиром. А також у мережі пропонують спробувати всі види хот-догів у вже звичній білій пшеничній булочці та унікальній гречаній, котра вже дуже прийшлась до смаку клієнтам.

Окрім хот-догів, на АЗК AMIC ENERGY можна насолодитись бургером «Біф-бекон» із яловичиною та беконом або бургером «Чікен-Чіз» із подвійним сиром. А до повноцінного обіду незамінним стане салат: «Італійський», «Цезар» або «Капрезе».

До запашної вранішньої кави клієнтам пропонують як солодку випічку так і смачні клаб сендвічі з куркою та шинкою. Асортимент солодкої випічки представлений круасанами із грушею і солоною карамеллю, круасаном із шоколадом та пиріжком із кленовим сиропом. Та ще й приємна новина для поціновувачів випічки. AMIC ENERGY запрошує завітати на АЗК щоденно після 18:00 для покупки круасанів зі знижкою 30%.

На вечерю завжди буде доречно замовити «Чікен-рол» зі свіжими овочами або перекусити неймовірними масляними круасанами із солоними начинками. Цього сезону вибір між «Італійським» круасаном з хамоном та «Капрезе» із сиром моцарелла і томатами.

До перекусу на АЗК у далекій дорозі чи шляхом на роботу вранці смакуватиме кава на будь-який смак: еспресо чи американо, капучино чи лате. А прохолодними осінніми днями зігріють вітамінні чаї: малиновий, імбирний чи з грушею і чебрецем. А до зимового сезону AMIC ENERGY обіцяє сезонні новинки.

«Food Point на AMIC ENERGY – це місце, де можна відновити енергію. Це можливість скуштувати смачний та соковитий хот-дог чи бургер і насолодитись улюбленою кавою. Food Point – це затишна локація, де можна смачно перекусити під час подорожі, між справами або діловими зустрічами чи взяти вечерю додому», – розповідають у Компанії.

Чим відрізняються АЗК в Європі

Асортимент фаст-фуд меню в різних країнах відрізняється та залежить від національних особливостей і звичок. Наприклад, більшість АЗС AMIC ENERGY в Польщі розташовані у містах, куди клієнти приїжджають для заправки та пообідати чи купити смаколики в дорогу.

«Особливістю нашої мережі є те, що станції розташовані переважно у великих містах, тому нашими клієнтами є ті, хто заїжджає у пошуках швидкого перекусу, обіду чи кави, а не ті, хто зупиняється під час подорожі. У нас є велика група лояльних клієнтів, які регулярно користуються нашою стандартною пропозицією», – цитує AMIC Polska сайт «НафтоРинок».

На АЗК AMIC ENERGY в Польщі розвивають проєкти за франшизами Subway та Sbarro. На відміну від мережі в Польщі, AMIC ENERGY в Україні розвивають напрямок фаст-фуд під брендом FoodPoint. Але мережі в обох країнах працюють із асортиментом та щосезону пропонують новинки своїм клієнтам.

«Ми постійно аналізуємо показники продажів і стежимо за тим, щоб запропоновані товари відповідали попиту покупців і ринковим тенденціям», – додали в Компанії.

Нагадаємо, що на АЗК AMIC ENERGY також діє благодійна ініціатива «Незламна Кава». 2 грн із кожного горнятка гарячого напою перераховуються на допомогу прифронтовим та деокупованим територіям України за підтримки Фонду Сергія Притули. Наразі вже 9 376 022 грн було переведено на допомогу деокупованим регіонам: Херсонській, Донецькій та Запорізькій областям.