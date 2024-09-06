Попри всі виклики, Україна продовжує демонструвати неабияку стійкість. Вагому роль у цьому відіграють і бізнеси, що функціонують в межах країни. Одним із таких є австрійська мережа автозаправок AMIC ENERGY. Компанія запустила низку благодійних проектів, регулярно донатить та сумлінно сплачує податки.

ZAXID.NET дослідив, як соціальна місія АЗК AMIC ENERGY сприяє підтримці захисників та відновленню України.

Своєчасна сплата податків – це вклад у перемогу

З 24 лютого 2022 року сплата податків – не просто обов’язок перед державою, це вклад у зміцнення економіки та посилення обороноздатності, та як наслідок у перемогу України.

АЗС активно долучаються до підтримки ЗСУ

За інформацією Консалтингової групи А-95, найбільші мережі АЗС у 2023 році сплатити майже вдвічі більше податків, ніж роком раніше. До трійки лідерів увійшла й австрійська мережа АЗК AMIC ENERGY.

Лише за перше півріччя 2024 року AMIC ENERGY сплатила майже 1,2 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів. Це свідчить про стабільний розвиток компанії та її вагомий внесок в економіку країни. Відомо, що 1,19 млрд грн податків компанія сплатила при імпорті нафтопродуктів. Ще 174 млн грн – це податки від операційної діяльності австрійської мережі.

Порівняно з аналогічним періодом 2023 року, загальна сума сплачених податків зросла майже втричі. Це підтверджує сталий розвиток бізнесу навіть в умовах війни.

Варто відзначити, що податкове навантаження на АЗК AMIC ENERGY у другому кварталі 2024 року становило 1,97 гривні з кожного проданого літра пального. Це демонструє високий рівень відповідальності компанії перед державою та суспільством, бо кожна сплачена гривня до бюджету України – це посилення ЗСУ.

Що більше, у першому півріччі 2024 року АЗК AMIC ENERGY сплатила 92,15 млн грн податку на доходи (заробітні плати) працівників, державне пенсійне страхування та військового збору. Це на 18,7% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Офіційна заробітна плата забезпечує працівникам впевненість у майбутньому

«Сплата податків – це не просто виконання обов'язків перед державою, це фінансування в її обороноздатність, особливо в цей складний час. Ми пишаємося, що сталий розвиток компанії, забезпечує стабільну підтримку Збройних Сил України для боротьби з окупантом», – повідомили у прес- службі компанії.

Підтримка ЗСУ і постраждалих громад – невід’ємна частина роботи AMIC ENERGY

Крім обов’язкової сплати податків, АЗК AMIC ENERGY долучається й до низки благодійних і соціальних ініціатив. За перше півріччя 2024 року компанія переказала на підтримку постраждалих від війни територій та Силам Оборони та Безпеки понад 25 млн грн.

Зокрема, у межах ініціатив «MAVIC від AMIC» мережа заправок забезпечила захисників і захисниць дронами DJI MAVIC 3 (у варіаціях). А завдяки проекту «Незламна Кава» медичні заклади Херсонської, Запорізької та Донецької областей отримали найнеобхідніше обладнання та в Херсонській області вдалося облаштувати безпечні та комфортні укриття для дітей. Детальніше про кожен з цих проектів – далі.

«MAVIC від AMIC»: ініціатива, за допомогою якої підсилюють армію

Спільна благодійна Ініціатива «MAVIC від AMIC» від мережі АЗК та фонду Dignitas спрямована на забезпечення Сил Оборони та Безпеки передовими квадрокоптерами з багатьма функціями. Зокрема, завдяки вбудованим 4K-камері з 1-дюймовим сенсором українські військові можуть отримувати зображення місцевості надвисокої якості на відстані до 15 км.

Крім цього, такий дрон має додаткові функції – вбудований GPS і систему навігації для зручнішого керування. Також MAVIC 3 дозволяє робити якісні фото- та відеозображення без розмиття. Саме такі дрони, обладнані передовими технологіями, допомагають вистежувати та знищувати ворога на всіх ділянках лінії фронту.

Механіка реалізації проекту максимально проста. З кожного чека при заправці бензином чи дизельним пальним AMIC ENERGY перераховують донат у розмірі 5 грн на закупівлю дронів DJI MAVIC 3 PRO та MAVIC 3Т. У межах цієї ініціативи вже закупили понад 200 БпЛА.

«Незламна кава»: проєкт, націлений на відновлення України

Благодійну ініціативу «Незламна кава» мережа АЗК AMIC ENERGY реалізовує разом із Благодійним фондом Сергія Притули. Завдяки цьому проекту 2 гривні з кожного горнятка кави чи чаю, придбаних на АЗК мережі, перераховуються на відновлення деокупованих територій Херсонської, Донецької та Запорізької областей. Особливий акцент зроблено на забезпеченні шкіл та лікарень.

Загалом у межах благодійної ініціативи «Незламна кава» було зібрано майже 15 млн грн. З них 12,4 млн вже передано як цільову допомогу на деокупованих територіях.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення компанія AMIC ENERGY забезпечила підтримку України на загальну суму більше ніж 112 млн грн. Щодня ця цифра зростає, а отже – примножується допомога тим, хто її потребує.