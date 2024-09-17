Як правило, послуги сторонніх станцій коштують дорожче, ніж зарядка від домашньої мережі

Вирахувати точну суму зарядки всіх електромобілів складно через відмінності характеристик, проте приблизну вартість в залежності від способів зарядки і станцій – цілком можливо.

Домашня мережа

Найпростіший і доступний спосіб зарядити свій електрокар – це під'єднати його до звичайної розетки на 220 Вт. Для «засвоєння» енергії машина повинна мати стандартний зарядний пристрій потужністю від 3,6 кВт. Ним оснащуються навіть старі моделі, на зразок Nissan Leaf. Електромобілі останніх поколінь мають більш потужні ЗУ. Наприклад, у Tesla Model S встановлений модуль на 11 кВт, пише Тoka.

Точний час зарядки електромобіля залежить від обсягу акумуляторів. Наприклад, Tesla S з акумулятором місткістю 70 кВт на годину від мережі в 220 вольтів буде заряджатися понад 20 годин. АКБ на 20-25 кВт на годину заряджаються швидше 7-8 годин. Це найдовший і найдешевший спосіб. Стане в пригоді тим, хто може дозволити залишити машину заряджатися вдома або в гаражі на ніч. Оптимальний варіант, якщо у вас в гаражі є трифазна розетка на 380 вольтів. В цьому випадку Tesla Model S вже зарядитися всього за 8 годин, а Nissan Leaf за 2-3 години.

Спеціалізовані станції

Якщо ви хочете зарядити електромобіль швидше, то є кілька альтернатив:

домашні та комерційні зарядні станції з режимом Mode 3. Вони можуть встановлюватися в гаражах або на парковках приватних підприємств. Видають від 7,2 до 43 кВт, але часто вимагають трифазної мережі. На підзарядку потрібно від одного до трьох годин. Головний недолік - вартість подібних установок від 500 доларів і вище;

громадські станції з режимом Mode 4 на 480 вольт і потужністю до 135 кВт. Вважаються найбільш просунутими і встановлюються на спеціальних електрозаправках. Дозволяють поповнити заряд до 80% всього за 30 хвилин. В Україні такі станції поки нечисленні.

Незважаючи на випуск декількох моделей електрокарів, не існує єдиного стандарту роз'ємів.

Як правило, послуги сторонніх станцій коштують дорожче, ніж зарядка від домашньої мережі. Переплата залежить від тарифів, які встановила компанія власник зарядної станції. У великих містах України заряджається електромобіль за тарифами від 15 до 30 гривень за годину. У торгових центрів і на великих парковках можна знайти безкоштовні місця підзарядки, проте приготуйтеся до великих черг і необхідності оплатити паркінг.

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Скільки коштує зарядити електромобіль

Якщо розглядати конкретне авто, наприклад Nissan Leaf і тариф 1,68 грн за 1 кВт на годину. З огляду на ємність акумулятора і заправку від стандартної електромережі можна підрахувати, що кожні 100 кілометрів пробігу при нормальних погодних умовах коштуватимуть близько 30 гривень. Взимку цей показник може вирости до 45 гривень.

Більш витратні машини як Hyundai Accent або Honda Civic спустошать ваш гаманець на 150-230 гривень на кожну «сотку». Зарядка на громадських станціях буде дорожче, від 150 до 300 гривень на 100 кілометрів пробігу в залежності від класу устаткування.