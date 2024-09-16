Суддя Мостиського районного суду Львівщини Юрій Кічак, який у 2024 році очолив цей суд, оприлюднив декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Юрій Кічак отримав 1,1 млн грн зарплати у Мостиському районному суді, його дружина Ірина Кічак працює керівницею апарату Самбірського міськрайонного суду та декларує 402 тис. грн зарплати. Подружжя зберігає свої заощадження (грошові активи) готівкою – 21 тис. доларів та 300 тис. грн станом на кінець 2023 року.

Із нерухомості Юрій Кічак декларує дві земельні ділянки та житловий будинок (66 м2) у селі біля польського кордону, а також ділянку у Самборі. Ірині Кічак належить житловий будинок (259 м2) та ділянка у селі під Самбором та ще один будинок (62,8 м2) із ділянкою у Самборі. Протягом останніх років подружжя не купувало нової нерухомості.

Дружина голови суду із жовтня 2022 року їздить на авто Lexus RX 350 (2014 року випуску), а Юрій Кічак має автомобіль Toyota Camry (2008 року випуску).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.