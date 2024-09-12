ASUS Zenbook S 16

Цей потужний і стильний ноутбук із новітнім процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 гігабайтами оперативної пам'яті й ‎‎SSD 2 терабайти вже можна придбати за ціною 94 499 гривень.

Поєднання мистецтва й технологій

ASUS Zenbook S 16 виконаний у повністю металевому корпусі нового, натхненного природою, білого відтінку Scandinavian White. Для виготовлення покриття його кришки використовується ексклюзивний матеріал Ceraluminum, що відрізняється високою твердістю, легко витримуючи випробування часом. Над удосконаленням кольорів, текстури й твердості цього інноваційного матеріалу інженери ASUS працювали чотири роки, і результати говорять самі за себе – ASUS Zenbook S 16 виглядає по-справжньому унікально.

Завдяки застосуванню сучасних виробничих процесів фрезерування на верстатах з числовим програмним керуванням Zenbook S 16 отримав корпус завтовшки всього 1,1 сантиметра, який при цьому містить широкий спектр найсучасніших компонентів, зокрема вдосконалену систему охолодження з випарною камерою. Це неймовірно тонкий і компактний 16-дюймовий ноутбук, що ще раз підтверджує прагнення ASUS пропонувати користувачам найвищу продуктивність без компромісів щодо портативності.

Потужний та інтуїтивний

Новий ASUS Zenbook S 16 пропонує користувачам справжню потужність і технології штучного інтелекту наступного покоління. Він оснащений флагманським процесором AMD нового покоління Ryzen AI 9 HX 370, 32 гігабайтами швидкісної оперативної пам'яті та твердотільним накопичувачем PCIe 4.0 місткістю 2 терабайти. Цей процесор може похвалитися вбудованим ШІ-модулем Ryzen AI, який забезпечує продуктивність до 50 TOPS і високу енергоефективність для роботи сучасних ШІ-застосунків. А батарея високої ємності 78 ватів на годину допомагає користувачам працювати в автономному режимі протягом усього дня.

Zenbook S 16 створений для комфортної та інтуїтивної роботи. Клавіатура ASUS ErgoSense оснащена окремою клавішею Windows Copilot, яка дозволяє одним натисканням викликати ШІ-помічник Windows, щоб отримати його допомогу за лічені секунди. Збільшений на 40% надзвичайно гладкий тачпад відповідає "золотому" співвідношенню сторін екрана 16:10, що забезпечує інтуїтивне керування пристроєм. Додаткова площа підвищує комфорт користувача й полегшує використання інтуїтивних жестів, тож користувачі можуть легко виконувати такі завдання, як регулювання гучності звуку та яскравості екрана, а також швидкий запуск перегляду відео.

Zenbook S 16 також пропонує повний набір інтерфейсних портів, зокрема два USB 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, повнорозмірний картридер SD і комбінований аудіороз’єм, що дозволяє легко підключати пристрої в дорозі. Бездротовий модуль найсучаснішого стандарту Wi-Fi 7 із сертифікацією ASUS WiFi Master Premium гарантує швидке й надійне з'єднання, де б ви не були.

Чудові мультимедійні можливості

Захопливе й реалістичне зображення відтворює великий, яскравий і чіткий OLED-дисплей ASUS Lumina з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 герців. Він пройшов сертифікацію Pantone Validated і DisplayHDR True Black 500, які підтверджують високу точність відтворення кольорів і якісну підтримку технології HDR. Колірне охоплення 100% DCI-P3 гарантує відтворення неймовірно насичених відтінків і відповідає вимогам для професійної роботи з графікою.

Для справжніх кінематографічних вражень Zenbook S 16 оснащений потужною аудіосистемою із шістьма динаміками, сертифікованою Harman Kardon – видатне інженерне досягнення в такому тонкому пристрої. Два високочастотних і чотири низькочастотних динаміки відтворюють повноцінний багатовимірний звук з технологією Dolby Atmos. Результатом є неймовірно реалістичні зображення й звук, що занурюють в атмосферу й додають емоційності фільмам, іграм і музиці.

Тихий і надійний

Розробники ASUS Zenbook S 16 особливу увагу приділили мінімізації рівня шуму системи охолодження. Її вдосконалена конструкція отримала випарну камеру й два вентилятори IceBlade, забезпечуючи ефективне охолодження з рівнем шуму нижче 25 децибелів. Автоматичне регулювання робочих параметрів гарантує максимальну потужність процесора з TDP 28 ватів, коли це необхідно. Приваблива ґратчаста панель над клавіатурою дала змогу збільшити повітряний потік і зменшити ризик потрапляння всередину пилу й бруду.

Конфіденційність і безпека користувачів є для виробника пріоритетом, тому Zenbook S 16 підтримує новітні ключі доступу (passkey) Windows і модуль Microsoft Pluton, що об'єднує найсучасніше обладнання, мікропрограмне та програмне забезпечення для захисту від загроз, які постійно розвиваються.

Роботу функції Windows Hello забезпечує інфрачервона камера ASUS AiSense, яка також підтримує зручну функцію Adaptive Lock, що відстежує присутність користувача і блокує ноутбук, коли він відходить від екрана. Нарешті, функція Adaptive Dimming підвищує рівень конфіденційності, зменшуючи яскравість екрана, коли користувач відводить від нього погляд.

ASUS Zenbook S 16 (UM5606) з процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 гігабайтами оперативної пам'яті й SSD 2 ТБ можна придбати в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна та в магазинах українських партнерів ASUS за ціною 94 499 гривні.