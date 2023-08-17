Ноутбук є важливою частиною навчального процесу

Серпень – місяць підготовки до нового навчального року. Та в сучасному світі, окрім традиційної канцелярії, важливо потурбуватися про нову техніку, зокрема ноутбуки.

Сьогодні як школярі, так і студенти розуміють, що ноутбук є важливою частиною навчального процесу. Особливо, якщо йдеться про дистанційну освіту. Тому до вибору цього ґаджету варто підходити з великою відповідальністю.

Для тих, хто лише починає знайомство із ноутбуками та прагне придбати функціональну та сучасну техніку, радимо придивитися до ASUS. На які саме моделі слід звернути увагу у цьому сезоні, які фішки вони пропонують та як полегшать навчальний процес, розповідаємо далі.

Легкий, стильний та витривалий: на що здатний ASUS Vivobook S 15 OLED (K5504)

Перший варіант – 15,6-дюймовий Vivobook S 15 OLED. Завдяки тонкому й легкому корпусу ноутбук ідеально підходить для активного життя. Серед інших його особливостей – оригінальний дизайн з рельєфною плашкою на металевій кришці та помаранчевою клавішею ESC.

Vivobook S 15 OLED ідеально підходить для активного життя / Фото ASUS

Виділитися допоможуть оригінальні кольори корпусу. Усього їх чотири:

сріблястий (Cool Silver),

білий (Cream White),

синій (Solar Blue),

чорний (Midnight Black).

Дизайн – не єдине, що може запропонували Vivobook S 15 OLED своїм користувачам. Головним параметром, звісно, є надвисока продуктивність. Швидкодію для навчання та розваг забезпечує процесор Intel Core 13-го покоління H-серії. При цьому ризики перегріву мінімізовуються завдяки системі охолодження ASUS IceCool. До того ж ноутбук оснащено вдосконаленими трубками, тож тепло від компонентів ефективно розсіюється, забезпечуючи стабільну температуру під час виконання будь-якого завдання.

Слід звернути увагу і на OLED-дисплей ноутбука, що дозволяє насолоджуватися винятковою якістю зображення. Насичені кольори, глибокі чорні відтінки та висока контрастність роблять кожен візуальний елемент живим і реалістичним. OLED-технологія дозволяє отримати широкі кути огляду, що особливо зручно при спільному перегляді відео або презентацій. Крім того, завдяки низькому рівню випромінювання синього світла, такий дисплей дбає про зір користувачів, навіть під час тривалого перебування за ноутбуком.

Учні можуть бути впевнені, що ноутбук не розрядиться під час пар, лекцій, роботи з бібліотеки, адже ємність акумулятора 70 Вт·год забезпечує додаткові години роботи, а технологія швидкого заряджання дозволить відновити 60% заряду лише за 49 хвилин.

Vivobook S 15 OLED має всі порти, необхідні для підключення периферійних пристроїв і дисплеїв: Thunderbolt 4 (USB-C) з можливістю заряджання, два порти USB Type-A, HDMI 1.4, комбінований аудіороз’єм для виведення звуку.

Ноутбук сертифікований відповідно до програми Intel Evo, що гарантує автономну роботу протягом дня, швидкі інтерфейси та високу продуктивність. Він також пройшов випробування відповідно до вимог військово-промислового стандарту США MIL-STD-810H, що підтверджує його міцність і надійність.

Що цікаво в постковідному світі, покриття цієї моделі ASUS містить іони срібла (Antimicrobial Guard) та пригнічує ріст бактерій на 99%. Дія зберігається упродовж трьох років експлуатації.

Багатофункціональний Vivobook 16 (X1605)

Друга пропозиція, яку варто розглянути, – модель Vivobook 16. Це багатофункціональний ноутбук із 16-дюймовим дисплеєм роздільною здатністю WUXGA+ (1920x1200) і потужною конфігурацією. Прилад зібрав усе, що потрібно для продуктивного навчання та роботи. Йдеться як про процесор Intel Core, так і про 16 гігабайтів оперативної пам’яті в максимальній конфігурації і SSD місткістю до 1 ТБ. Не менш привабливою є вартість – від 17 499 грн.

Модель випускається у двох класичних кольорах:

чорному (Indie Black),

сріблястому (Transparent Silver).

Важливо, що навіть попри 16-дюймовий формфактор, ноутбук є досить компактним та легко поміщається в рюкзак.

Потрібно відзначити і ергономіку Vivobook 16: фірмовий шарнір дозволяє розкривати екран на будь-який кут до 180°, механічна шторка вебкамери гарантує додаткову конфіденційність, а покриття поверхонь запобігає розповсюдженню бактерій.

Комфорт під час роботи забезпечує клавіатура. Розробники постаралися, аби зробити її приємною на дотик. Відтак кожен, хто має справу із текстами, зможе краще зосередитися на завданнях.

Для підключення пристроїв ноутбук пропонує повний набір інтерфейсів, зокрема порт USB-C та три порти USB Type-A. Зовнішні монітори чи проєктори легко під'єднати до нього через відеовихід HDMI.

А щоб працювати над завданнями можна було будь-де, ноутбук оснащений акумулятором високої ємності (до 70 Вт⋅год). Тож тривала автономна робота, навіть якщо поруч немає розетки, гарантована!

Де придбати ці моделі напередодні навчального року

Ці та інші ноутбуки ASUS можна придбати в широкій мережі партнерів-компанії, представлених в нашій країні, а також в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна. Тут пропонують зручний і швидкий спосіб купівлі, фірмову гарантію та якісне обслуговування кожного клієнта.

Важливо, що магазини ASUS покриває усю Україну (за винятком тимчасово окупованих територій) та пропонують швидку доставку.