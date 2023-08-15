З осені Кабінет міністрів України запроваджує нову дистанційну форму навчання для українських школярів, які перебувають за кордоном. Учням пропонують вивчати не всі предмети, а «український компонент шкільної програми», а решту предметів діти вивчатимуть у школах країн, де вони зараз перебувають, і цю частину навчання їм наприкінці року зарахують автоматично.

Як пише у вівторок, 15 серпня, BBC, таке дистанційне навчання в українській школі забиратиме усього 6-8 навчальних годин на тиждень. Таке навчання пропонують запровадити не у рідних для дітей школах, а у спеціалізованих освітніх дистанційних закладах у кожній області. Це означає, що більшість учнів, які перебувають за кордоном, втратять можливість навчатися серед своїх однокласників і зі своїми вчителями.

Як йдеться в публікації, «український компонент» передбачає, що учні вивчатимуть базові для української освіти предмети. Передусім це історія, українська мова та література, які є необхідними для вступу в українські вищі навчальні заклади. Однак офіційного переліку міносвіти таких предметів поки що не оприлюднювало.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, за межами України навчається близько мільйона українських школярів. Ця статистика охоплює тих, хто перебуває у країнах Заходу (даних про дітей, які навчаються в Росії, немає). Скільки з них вчились і в закордонній школі, і в українській одночасно, точно невідомо.

Більше подробиць про те, як функціонуватиме новий формат навчання дітей-біженців в українських школах онлайн, Міністерство освіти ще не надало.

Згідно з останнім опитуванням Управління верховного комісара ООН у справах біженців ООН, більшість біженців з України у майбутньому сподіваються повернутися додому, але поки що залишатимуться там, де вони є зараз. У найближчі три місяці планують повернутися близько 15%, тоді як сподівання на повернення «колись одного дня» мають 62-67%.