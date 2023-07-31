Водночас в Україні зареєстровано понад 5 млн ВПО

Кількість українців за кордоном, які виїхали через повномасштабну агресію Росії проти України, становить приблизно 6,2 млн осіб. Про це у понеділок, 31 липня, повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна у коментарі «Укрінформ».

За її словами, наразі Україні зареєстровано понад 5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Водночас не всі громадяни реєструються як ВПО, тож порівняно із закордонною статистикою, їх менше.

«Якщо говорити про виїзд українців за межі України, то тут цифри дуже різні. Ми отримуємо дані і від Верховного комісара ООН у справах біженців, і від Євростату, що веде облік українців, які стали на тимчасовий облік у країнах Європейського Союзу. Маємо інформацію від мобільних операторів, а також від аналітичних установ. У Міністерстві економіки ми приходимо до висновку, що зараз за межами України перебуває близько 6,2 мільйона осіб, які виїхали з моменту повномасштабного вторгнення», – повідомила Тетяна Бережна.

Зібрана інформація про виїзд українців за кордон опрацьовується та звіряється з даними ДПСУ. Так Мінекономіки планує отримати конкретну цифру.

Зазначимо, 31 липня аналітики платформи «Опендатабот» повідомили про найбільший спад народжуваності за час незалежності України. За перші шість місяців 2023 року в Україні народилися 96 755 дітей, з них 47 129 дівчаток та 49 626 хлопчиків. Це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року. До початку повномасштабної війни пік народжуваності припадав на липень, тоді як у 2022 і наразі у 2023 пік народжуваності припав на березень.