За перші шість місяців 2023 року в Україні народилися 96 755 дітей, з них 47 129 дівчаток та 49 626 хлопчиків. Це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року, коли народилися 135 079 дітей, та навіть менше, аніж у відповідний період торік, свідчить статистика, яку зібрали аналітики платформи «Опендатабот».

Як йдеться в публікації, показники народжуваності в Україні падають ще з 2013 року – приблизно на 7% на рік. Проте повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи у кількості нових українців. Це найбільший спад за весь час незалежності. Попередній антипік також пов’язаний із війною – у 2015 році показники народжуваності впали на 12% за рік.

Цьогоріч, в середньому на місяць народжується 16,1 тисяча дітей. Для порівняння, у попередні роки до повномасштабного вторгнення кількість немовлят коливалась на межі 21-23 тис. новонароджених на місяць. В останні роки хлопчиків народжується більше, аніж дівчаток, і початок великої війни особливо не змінив цей розподіл: 51% проти 49%.

Також аналітики зауважили, що до початку повномасштабної війни пік народжуваності припадав на липень, тоді як у 2022 і наразі у 2023 пік народжуваності припав на березень.

Зауважимо, що наразі з України виїхали щонайменше 5 млн людей, більшість з яких це жінки з дітьми. Крім того, значна частина території України перебуває під окупацією. Інформації про те, скільки українок народили за кордоном або в окупації немає.