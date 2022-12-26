Наступний рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться щонайменше до 35 млн, вважають в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. Про це заявили директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, академікиня НАН України Елла Лібанова, повідомляє «Укрінформ».

«Я мрію, щоб до 2030 року нас було хоча б 35 мільйонів. На жаль, цього може й не бути. Тому що війна триває, ми втрачаємо людей через надмірну смертність. Це не тільки загиблі, а й ті, хто вмирає через стреси, перевантаження, неякісне харчування, недостатність медичної допомоги ... Ми ще повною мірою цього не відчуваємо. Але 2023 рік буде роком катастрофічного падіння цього показника», – заявила науковиця.

За словами Лібанової, наразі в Україні дається взнаки низький рівень народжуваності.

«Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року – ще менше ... Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8», – переконана Елла Лібанова

Ще однією, кількісно найбільш болісною, але не такою страшною проблемою вона вважає міграцію. Люди, котрі втекли від війни за кордон, ймовірно, повернуться, але перспектива повернення, передусім, залежатиме від тривалості бойових дій та від умов, що формуватимуться після війни.

«Чим довше люди перебуватимуть за кордоном, тим більше вони адаптуються й намагатимуться залишитися там назавжди. Крім того, що довше триватиме гаряча фаза війни, то сильніше буде зруйновано нашу інфраструктуру – як виробничу, так і соціальну, передовсім житлову. Якщо у людей зруйноване житло і якщо в них немає роботи, їм не буде куди і для чого повертатися», – пояснила Лібанова.

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, з 1994-го року кількість населення в Україні щорічно скорочувалася, і зараз в країні живе приблизно 34-35 мільйонів людей. Масова депортація російськими загарбниками жителів тимчасово окупованих територій України може свідчити про намір Москви змінити демографічний склад цих регіонів.