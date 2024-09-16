У Чехії внаслідок повеней загинула одна людина

У Чехії внаслідок сильних повеней загинула одна людина, ще семеро – вважаються зниклими безвісти. Про це у понеділок, 16 вересня, повідомив керівник поліції Чехії Мартін Вондрашек [Martin Vondrášek] та речниця поліції Соня Штетинська [Soňa Štětínská], пише чеський сайт новин Novinky.

За словами чеських правоохоронців, загиблу людину виявили у селі Красов в районі міста Брунталь у неділю, 15 вересня.

«Наразі ми можемо підтвердити, що в неділю вдень у воді біля села Красов у регіоні Брунтал було знайдено бездиханне тіло. Місце відрізане дуже сильною течією, потоком води, але на місці працює поліція», – повідомила речниця поліції Соня Штетинська.

Крім того, поліція зареєструвала сім повідомлень про зниклих безвісти людей у різних регіонах країни. Троє з них їхали автомобілем, який потрапив у потік річки в районі курортного міста Ліпова-Лазне. Відомо, що один із пасажирів зміг вибратися на сушу, інші троє – «залишилися заблокованими в транспортному засобі».

Рятувальники Чехії повідомили, що протягом 13-15 вересня отримали близько 1200 звернень із проханням про допомогу. Зокрема, чеським надзвичайкам вдалося врятувати трьох дітей віком 10-15 років у місті Броумов. Їх змило водою, однак діти вхопились за гілки дерев.

Зазначимо, що станом на неділю, 15 вересня, внаслідок повеней у Чехії 260 тис. будинків залишалися без електрики. В понеділок, 16 вересня, влада оголосила евакуацію жителів району Пршивоз міста Острави. Крім того, ймовірно, евакуацію організують для жителів міста Крнов.

Нагадаємо, внаслідок Генуезького антициклону «Боріс» у країнах Центральної Європи з 14 вересня фіксують рясні опади дощу та снігу, що спричинило суттєве підняття води у річках. Через сильні повені загинуло щонайменше 17 людей у Румунії, Польщі, Австрії та Чехії, повідомляє The Guardian.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що Україна направить до Польщі рятувальників, які допомагатимуть із ліквідацією наслідків негоди.