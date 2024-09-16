Франківський районний суд Львова визнав львів’янку винною у порушенні правил утримання собаки. Тварина гуляла без намордника та вкусила перехожого, через що власниці доведеться заплатити штраф, а самого собаку має конфіскувати виконавча служба.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, випадок трапився наприкінці липня на вул. Володимира Великого у Львові (неподалік McDonald's). Львів’янка Анастасія Матківська ввечері гуляла із безпородним собакою, який вкусив перехожого. На місце викликали поліцію, яка склала на власницю тварини протокол про адмінправопорушення, оскільки собака гуляв без намордника.

На засідання суду львів’янка не прийшла, також у постанові немає її пояснень про цей випадок. Справу розглянула суддя Богдана Кушнір, яка дослідила надані докази у цій справі та призначила власниці собаки 1700 грн штрафу із конфіскацією тварини. Постанову ще можна оскаржити.

Зазначимо, що конфіскацією тварин займається виконавча служба. Хоча досі після схожих рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.