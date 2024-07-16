Сихівський районний суд Львова оштрафував львів’янина на 3400 грн та постановив конфіскувати його собаку, який вибіг у під’їзд житлового будинку та вкусив малолітнього хлопчика.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився наприкінці квітня 2024 року. Собака (метис кане-корсо) був без нагляду та вибіг у загальних коридор під’їзду, де вкусив малолітню дитину. Хлопчика доставили до лікарні, де медики виявили «рани передпіліччя та перелом поліврагментарний лівої ліктьової із зміщенням фрагментів».

У матеріалах справи прихована адреса, де трапився цей випадок, проте, ймовірно, у одному з будинків на Сихові, оскільки справу розглядає цей райсуд. Власник собаки Дмитро Козак, щодо якого поліція склала протокол про адмінправопорушення, на засідання суду не прийшов.

Справу розглянула суддя Галина Шашуріна, яка дослідила матеріали та визнала львів’янина винним у неналежному утриманні собаки. Суддя оштрафувала його на 3400 грн та постановила конфіскувати собаку – метис кане-корсо. Постанову ще можна оскаржити.

Зазначимо, що конфіскацією тварин займається виконавча служба. Хоча досі після схожих рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.