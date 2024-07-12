Власника тварини оштрафували на 1700 грн та постановили конфіскувати вівчарку

Жидачівський районний суд Львівщини визнав пенсіонера винним у неналежному утриманні собаки породи німецька вівчарка, який покусав сусідку. Власника тварини оштрафували на 1700 грн та постановили конфіскувати вівчарку.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився 28 травня у одному із сіл неподалік Жидачева. Собака породи німецька вівчарка вибіг за межі приватного подвір’я та на дорозі вкусив сусідку в руку. У лікарні у неї діагностували множинні кусані рани передпліччя та ділянки ліктьового суглоба.

У матеріалах справи є пояснення власника вівчарки Андрія Паночка, який розповів, що його собака постійно перебуває на подвір’ї без прив’язі. Того ранку, за словами пенсіонера, до нього прийшов знайомий та не зачинив хвіртку, через що собака вибіг на дорогу та вкусив перехожу. Щодо Паночка поліція склала протокол про адмінправопорушення через неналежне утримання собаки. На засідання суду він не прийшов.

Справу розглянув суддя Святослав Сливка, який дослідив усі матеріали та визнав пенсіонера винним, призначивши йому 1700 грн штрафу з конфіскацією собаки. Постанову суду можна оскаржити.

Зазначимо, що конфіскацією тварин займається виконавча служба. Хоча досі після схожих рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.