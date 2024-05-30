Собаки породи пітбультер’єр виростають зростом приблизно до 50 см та вагою до 27 кг

Яворівський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному утриманні собаки місцеву мешканку, чий собака забіг на сусідське подвір’я за загриз п’ятьох курей. Жінку оштрафували на 1700 грн, а також собаку мають конфіскувати за рішенням суду.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився у Яворівському районі Львівщини наприкінці лютого 2024 року. Собака породи пітбультер’єр, який належить Валентині Меньок, був без нагляду, забіг на сусідське подвір’я та загриз п’ятьох курей. Додамо, що собаки породи пітбультер’єр виростають зростом приблизно до 50 см та вагою до 27 кг.

Про цей випадок повідомили поліцію, яка склала щодо власниці собаки протокол про адмінправопорушення –порушення правил тримання собаки. На засідання суду жінка не прийшла.

Справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який дослідив усі надані матеріали у цій справі та визнав Валентину Меньок винною у адмінправопорушенні – жінка має сплатити 1700 грн штрафу, а також у неї конфіскують собаку. Постанову ще можна оскаржити.

Зазначимо, що конфіскацією тварин займається виконавча служба. Хоча досі після схожих рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.