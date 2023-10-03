Сихівський районний суд Львова визнав винною у порушенні правил утримання собаки львів’янку, чия собака вкусила сусіда у під’їзді житлового будинку. Жінці призначили 1700 грн штрафу та постановили конфіскувати тварину.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у вересні 2023 року, випадок трапився 28 червня 2023 року. Львів’янка пішла на роботу та залишила свою собаку породи німецька вівчарка з 86-річною матір’ю у квартирі, пенсіонерка не доглянула за твариною – вона вибігла у загальний коридор в під’їзді та вкусила сусіда. У постанові прихована адреса будинку, де трапився цей випадок.

Потерпілий у суді розповів, що 28 червня приблизно о 19:40 прийшов у під’їзд свого будинку, подзвонив у вхідні двері до загального коридору у сусідню квартиру, щоб йому відкрили двері. Коли сусідка відкрила їх, то в коридорі уже була вівчарка, яка накинулась на нього та вкусила за руку. Чоловік обробив рани та подзвонив у поліцію, правоохоронці також викликали медиків. Адвокати потерпілого просили суд конфіскувати собаку, бо це вона уже третє покусала їх клієнта.

Адвокат власниці собаки клопотав про закриття справи через відсутність у її діях складу адміністративного правопорушення. Він заявив, що у матеріалах справи немає доказів, що ця подія справді трапилась у цьому будинку, а також запевняв, що його клієнтка «не знаходилась у місці, де нібито було вчинене правопорушення».

Справу розглянула суддя Софія Чорна, яка дослідила усі матеріали справи та визнала львів’янку винною у порушенні правил утримання собаки, бо вона, як власниця тварини, зобов’язана стежити за тим, щоб її собака не спричинив шкоду іншим людям. Жінку оштрафували на 1700 грн з конфіскацією собаки. На постанову ще може бути подана апеляція.

Зазначимо, що конфіскацією тварин займається виконавча служба. Хоча досі після схожих рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.