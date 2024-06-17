Пересаджений пацієнтові клапоть прижився

Хірурги щелепно-лицевого відділення львівської лікарні св. Пантелеймона зробили складне реконструктивне втручання 67-річному мешканцю Золочева, на якого напав безпритульний пес і вирвав йому шмат щоки.

67-річний мешканець міста Золочів, що на Львівщині, Ігор Єдинович йшов провідати сина-захисника, який повернувся з фронту додому на реабілітацію після контузії. Син мешкає на околиці. Батько вирішив скоротити дорогу і попрямував через закинуте будівництво, де зустрів величезну зграю безпритульних собак, понад 20. Один зі здорових псів накинувся на чоловіка. Хотів вкусити за шию. Чоловік встиг зреагувати, вивернувся й уникнув смертельного укусу. Однак собака все ж зумів дотягнутися до обличчя і вирвав шмат щоки, повідомили у лікарні.

На обличчі чоловіка утворився чималий дефект – дірка розміром 5 на 6 см. Місцеві медики відправили пацієнта «швидкою» до Львова, у Центр голови та шиї лікарні св. Пантелеймона. Щелепно-лицеві хірурги кажуть, що в таких випадках оперувати треба якомога скоріше, адже кусані рани є інфікованими і не терплять зволікань. Їх потрібно закривати в перші дві доби після укусу. Спеціалісти Центру після ретельного огляду і обстеження пацієнта вирішили закрити дефект на щоці клаптем з підборіддя.

«Це доволі складне оперативне втручання. Адже треба пересадити острівцевий клапоть на судинній ніжці. Спершу нам потрібно було виділити судини шиї: лицеві артерію та вену, а також підборідкові артерію та вену. Ці судини є досить тоненькими, до 1 мм в діаметрі. І якщо пошкодити бодай одну з них, то цей клапоть буде нежиттєздатним. Нам вдалося не пошкодити жодну з судин. Потім ми виділили шкірно-фасціально-м’язовий клапоть, перемістили його через підшкірний тунель в зону дефекту і успішно закрили його. Це складне реконструктивне втручання минуло успішно», – каже завідувач Центру голови та шиї Олег Ковтуняк.

На шосту добу після операції хірурги впевнено констатували: відторгнення немає, клапоть прижився і пацієнт почувається добре. Хірурги нагадують: при укусі собаки, навіть якщо він не обширний, треба обов'язково і невідкладно звернутися по медичну допомогу.