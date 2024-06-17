17-річні дівчина після нарощування залишилася без вій: і штучних, і природних

До спеціалістів клініки офтальмології Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») звернулася 17-річна мешканка Львівщини, у якої після нарощення вій почалися серйозні пролеми: штучні вії почали випадати разом з природними. Зараз дівчина проходить лікування.

Тетяна (імʼя змінене) нарощувала вії вперше. За якийсь час штучні вії почали відпадати разом із її власними віями. Майстриня, яка нарощувала дівчині вії, не знала, що робити. У аптеці дівчині порадили спеціальну олійку для вій, але вона лише погіршила ситуацію.

«У Тетяни зʼявився білий, липкий наліт на верхніх і нижніх повіках обох очей. Із цими скаргами дівчина звернулась до офтальмологів. Після огляду та обстеження фахівці зʼясували, що нарощення спричинило індивідуальну реакцію (непериносимість) у дівчини, що й призвело до випадіння вій разом з білим клейким нальотом, а подальше використання олійки лише погіршило цю ситуацію», – кажуть у Центрі.

Фото лікарні

Наразі пацієнтка проходить лікування, яке їй призначили офтальмологи, і має ходити на часті огляди до спеціалістів.

Спеціалісти кажуть: найчастішими наслідками процедури нарощення вій є травми чи опіки очей, інфікування, сторонні тіла рогівки чи повік, алергічні реакції, зокрема набряки й подразнення. Нерідко є і втрата вій через недостатню кваліфікацію фахівця.

Шкідливий вплив може спричиняти безпосередній контакт зі штучними віями, а також речовини у складі клею для фіксації волосків. Хімічне пошкодження слизової без належної терапії в найгіршому варіанті призводить до проблем із зором. Тож офтальмологи радять не робити таких процедур.