Сонячні опіки: як уникнути і що робити, якщо вони все-таки виникли
Прості ій дієві поради МОЗ
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Улітку сонце найактивніше і отримати сонячні опіки можеа не лише на пляжі, відпочинку, а навіть у місті, якщо довго перебувати під впливом сонячних променів. І це може призвести до негативних наслідків: передчасного старіння та підвищеного ризику раку шкіри. Опіків може зазнати будь-яка частина тіла, навіть мочки вух, губи і шкіра голови. МОЗ радить, як уникнути сонячних опіків і що робити і що не робити, якщо вони все-таки виникли.
Як запобігти сонячним опікам?
1. Користуйтеся сонцезахисними кремами. Використовуйте крем з широким спектром захисту (UVA та UVB) з SPF не менше 30 (навіть, якщо ви знаходитеся в місті). Наносіть його на тіло щонайменше за 15-30 хвилин до виходу на вулицю й оновлюйте кожні дві години.
2. Уникайте перебування на сонці у пікові години. Сонце найактивніше між 10:00 та 16:00. Намагайтеся перебувати в тіні або в приміщенні у цей проміжок часу.
3. Подбайте про правильний одяг. Одягайте легкий світлий одяг, який закриває шкіру, а також капелюх та сонцезахисні окуляри з захистом від ультрафіолетових променів.
4. За найменшої можливості перейдіть у затінок. Під час перебування на вулиці шукайте тінь під деревами, парасолями або іншими укриттями.
5. Регулярно оглядайте шкіру. Звертайте увагу на будь-які зміни: якщо помітили будь-які нові плями на шкірі або зміну родимок – зверніться до лікаря для проведення діагностики.
6. Дотримуйтесь цих правил навіть у похмурі дні. Навіть якщо сонце ховається за хмарами, ультрафіолетове випромінювання все одно проникає через них і може завдавати шкоди шкірі.
Що робити, якщо опіку уникнути не вдалося?
- Щоб зменшити дискомфорт та запобігти подальшому ушкодженню шкіри, якомога швидше перейдіть у затінок чи у приміщення, щоб запобігти подальшому впливу сонця.
- Періодично приймайте прохолодний душ або ванну – це допоможе охолодити шкіру. Не користуйтеся милом, адже воно може сприяти ще більшій сухості шкіри.
- До уражених ділянок прикладайте прохолодні вологі рушники на 10-15 хвилин кілька разів на день.
- Не використовуйте жирні креми та лосьйони, а також засоби на основі спирту.
- Зволожувати шкіру можна кремами, які містять алое вера, щоб заспокоїти шкіру. Пийте більше води. Сонячний опік притягує рідину до поверхні шкіри і відводить її від решти тіла. Вживання додаткової води після сонячного опіку допомагає запобігти зневодненню.
- Якщо на шкірі зʼявилися пухирі, дайте їм загоїтися. Не здирайте їх, щоб уникнути інфекції. Якщо пухир лопнув, обробіть його антисептиком і накладіть стерильну повʼязку.
- Уникайте тісного одягу, який може тертися об уражену шкіру.
- Якщо зʼявилися пухирі на обличчі, руках чи статевих органах, або якщо вони покривають велику частину тіла, якщо місце опіку сильно набрякло, виник головний біль, нудота, запаморочення або ознаки інфекції (гній, сильний біль, почервоніння навколо пухирів), негайно зверніться до лікаря.