Опіків може зазнати будь-яка частина тіла, навіть мочки вух, губи і шкіра голови.

Улітку сонце найактивніше і отримати сонячні опіки можеа не лише на пляжі, відпочинку, а навіть у місті, якщо довго перебувати під впливом сонячних променів. І це може призвести до негативних наслідків: передчасного старіння та підвищеного ризику раку шкіри. Опіків може зазнати будь-яка частина тіла, навіть мочки вух, губи і шкіра голови. МОЗ радить, як уникнути сонячних опіків і що робити і що не робити, якщо вони все-таки виникли.

Як запобігти сонячним опікам?

1. Користуйтеся сонцезахисними кремами. Використовуйте крем з широким спектром захисту (UVA та UVB) з SPF не менше 30 (навіть, якщо ви знаходитеся в місті). Наносіть його на тіло щонайменше за 15-30 хвилин до виходу на вулицю й оновлюйте кожні дві години.

2. Уникайте перебування на сонці у пікові години. Сонце найактивніше між 10:00 та 16:00. Намагайтеся перебувати в тіні або в приміщенні у цей проміжок часу.

3. Подбайте про правильний одяг. Одягайте легкий світлий одяг, який закриває шкіру, а також капелюх та сонцезахисні окуляри з захистом від ультрафіолетових променів.

4. За найменшої можливості перейдіть у затінок. Під час перебування на вулиці шукайте тінь під деревами, парасолями або іншими укриттями.

5. Регулярно оглядайте шкіру. Звертайте увагу на будь-які зміни: якщо помітили будь-які нові плями на шкірі або зміну родимок – зверніться до лікаря для проведення діагностики.

6. Дотримуйтесь цих правил навіть у похмурі дні. Навіть якщо сонце ховається за хмарами, ультрафіолетове випромінювання все одно проникає через них і може завдавати шкоди шкірі.

Що робити, якщо опіку уникнути не вдалося?