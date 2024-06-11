У спеку температура в авто може підвищитися до небезпечного рівня за лічені хвилини

Літня спека несе серйозні загрози, особливо для дітей. І однією з небезпечних ситуацій є залишення дітей у автомобілях навіть на короткий час. Повітря в салоні автомобіля швидко нагрівається через «парниковий ефект». Сонячне проміння, потрапляючи на панель приладів, кермо або сидіння, повільно нагріває їх. Потім ці предмети нагрівають повітря всередині автомобіля. Улітку температура всередині автомобіля може піднятися до небезпечного рівня навіть у прохолодні дні. Випадки дитячої смертності від теплового удару в гарячому автомобілі фіксуються щороку, повідомляє ЦГЗ і дає поради, як запобігти трагедії.

«25% дитячих смертей фіксується через недооцінку батьками ризиків. Дехто вважає, що залишити дитину в автомобілі, скажімо, біля торгового центру, на кілька хвилин не є небезпечним. Дехто намагається убезпечити дитину, залишивши вікна відчиненими або авто в тіні. Проте температура в автомобілі може піднятися до небезпечного рівня за лічені хвилини, а відчинені вікна не є достатнім заходом для захисту від швидкого підвищення температури», – кажуть у ЦГЗ.

Ще близько 25% смертей трапляються у зв’язку з тим, що дитина отримує доступ до транспортного засобу і потрапляє в пастку. Такі випадки частіше трапляються з дітьми, віком від 2 до 4 років.

Діти більш уразливі до теплового удару, ніж дорослі, кажуть у ЦГЗ. Їхня система терморегуляції менш ефективна, і вони швидше перегріваються. Крім того, немовлята й маленькі діти піддаються більшим ризикам, оскільки не вміють розпізнавати симптоми перегріву, не можуть відчинити двері автомобіля, зняти зайвий одяг. Тепловий удар може призвести до пошкодження внутрішніх органів, непритомності, а може спричинити навіть смерть. Перебування в гарячому автомобілі без належної кількості води може швидко призвести до зневоднення, що ще більше ускладнює ситуацію.

Симптоми теплового виснаження:

сильна спрага,

слабкість,

дискомфорт,

занепокоєння,

запаморочення,

непритомність,

головний біль.

За наявності навіть кількох із перелічених симптомів необхідно якнайшвидше вивести дитину з розпеченого автомобіля і надати першу допомогу – насамперед дати випити води маленькими ковтками.

При тепловому ударі – найсерйознішій стадії перегріву – температура тіла дитини може підвищитися до 40°C, виникає прискорене, поверхневе дихання, повна або часткова втрата свідомості, знижена розумова здатність, марення, судоми. При появі таких симптомів слід негайно звернутися до лікарів.

Перша допомога при тепловому ударі

перемістити дитину в тінь,

забезпечити приплив свіжого повітря,

дати прохолодне пиття маленькими ковтками,

прохолодні компреси на чоло і потилицю.

Як запобігти трагедії?

1. Ніколи не залишайте дитину в автомобілі навіть на кілька хвилин.

2. Використовуйте візуальні чи звукові нагадування, щоб не забути дитину в автомобілі. Для прикладу, можна залишити телефон, сумку, інший важливий предмет на задньому сидінні поруч з дитячим сидінням.

3. Якщо бачите дитину, залишену саму в автомобілі, негайно викликайте поліцію. Ваші дії можуть врятувати життя.