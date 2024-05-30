Сік лимона варто додавати до соусів для салатів, смузі, маринадів чи просто до води

Лимон у раціоні влітку може принести численні переваги для здоров’я та бути освіжаючою родзинкою у стравах і напоях. Особливо він корисний у спекотні дні, а попереду у нас – літо. У лимонах багато вітаміну С і клітковини, а також різноманітних рослинних компонентів, мінералів і ефірних масел, повідомляє Оnlymyhealth і називає вісім причин, через які лимони обов’язково слід включити у літній раціон.

1. Підвищує гідратацію. Влітку важливо залишатися зволоженим і пити багато рідини, а пити воду з лимоном більш приємно. Гострий смак лимона спонукає пити більше води, допомагаючи запобігти зневодненню та підтримувати оптимальне функціонування організму.

2. Багатий вітаміном С. Лимони є чудовим джерелом вітаміну С, який підтримує імунну систему, а також допомагає захистити шкіру від пошкоджень, спричинених сонцем і забрудненням, сприяє виробленню колагену та покращує засвоєння заліза з продуктів рослинного походження.

3. Сприяє травленню. Лимонний сік може допомогти травленню, стимулюючи вироблення жовчі. Він також допомагає полегшити симптоми розладу травлення, такі як печія та здуття живота. Вживання теплої води з лимоном вранці допомагає стимулювати травну систему.

4. Підтримує втрату ваги. Лимони мають низьку калорійність, тож можуть бути чудовим доповненням до раціону зі схуднення. Пектинова клітковина в лимонах допомагає довше відчувати ситість, зменшуючи загальне споживання калорій. Крім того, вода з лимоном діє як натуральна, низькокалорійна альтернатива солодким напоям, допомагаючи скоротити споживання непотрібних калорій.

5. Сприяє здоров’ю шкіри. Антиоксиданти в лимоні, зокрема вітамін С, допомагають зменшити пошкодження шкіри та передчасне старіння. Вітамін С також важливий для виробництва колагену, який підтримує шкіру пружною та молодою. Вживання води з лимоном може допомогти детоксикувати тіло та покращити загальний вигляд шкіри.

6. Покращує електролітний баланс. Влітку потовиділення може призвести до втрати електролітів, таких як калій. Лимони є хорошим джерелом калію, який життєво важливий для підтримки балансу рідини, роботи м’язів і загального здоров’я серцево-судинної системи. Додавання лимона у воду допоможе відновити втрачені електроліти та підтримувати баланс організму.

7. Забезпечує антиоксидантні переваги. Лимони містять різноманітні антиоксиданти, включаючи флавоноїди, які допомагають захистити тіло від вільних радикалів. Ці шкідливі молекули можуть викликати окислювальний стрес, що призводить до хронічних захворювань, таких як хвороби серця та рак. Споживання лимонів допомагає зменшити окислювальний стрес і підтримати загальний стан здоров’я.

8. Освіжає подих. Лимон має природні антибактеріальні властивості, які допомагають зменшити неприємний запах з рота, викликаний бактеріями. Кисла природа лимона стимулює вироблення слини, що допомагає очистити ротову порожнину. Регулярне вживання води з лимоном може зберегти свіжість подиху та здоров’я ротової порожнини.

Як включити лимон у літній раціон?

Починайте день зі склянки теплої води з лимоном. Просто вичавіть сік половини лимона в склянку теплої води і випийте натщесерце.

Використовуйте лимонний сік як основу для освіжаючої та корисної заправки для салату. Змішайте його з оливковою олією, дрібкою солі та улюбленими травами.

Заморозьте лимонний сік у формочках для льоду та додайте його у воду чи холодний чай, щоб отримати освіжаючий смак.

Додайте до літніх смузі трохи лимонного соку, щоб отримати додатковий смак і поживні речовини.

Використовуйте лимонний сік у маринадах для риби, курки чи овочів, щоб підсилити смак і м’якість м’яса.