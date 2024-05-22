Овочі, фрукти, ягоди допоможуть зміцнити здоров'я загалом, і очей зокрема

На порозі – літо, пора, коли є найбільше різноманітних овочів, фруктів, ягід, зелені. Включаючи їх у раціон, можна суттєво поліпшити здоров’я загалом, і очей зокрема. Вони допоможуть поліпшити зір, знизити ризик катаракти, сухості очей і вікової дегенерації жовтої плями, пише Fuer Sie, і називає 10 продуктів, які принесуть максимальну користь очам.

Морква. Вона багата бета-каротином, попередником вітаміну А. Цей вітамін має вирішальне значення для зору, особливо в умовах недостатнього освітлення. Інші помаранчеві овочі, такі як солодка картопля, гарбуз і перець, також містять велику кількість бета-каротину.

Листова зелень. Листова зелень, така як шпинат, капуста та брокколі, багата на лютеїн і зеаксантин, два антиоксиданти, зосереджені в сітківці ока.

Ці поживні речовини допомагають фільтрувати шкідливе світло та захищають очі від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Регулярне споживання зелених овочів може знизити ризик вікової дегенерації жовтої плями та катаракти.

Ягоди та цитрусові. Багато ягід, включаючи чорницю, малину та полуницю, а також цитрусові, такі як апельсини та грейпфрути, багаті вітаміном С. Цей вітамін є потужним антиоксидантом, який підтримує здоров’я кровоносних судин очей і може зменшити ризик катаракти. Регулярне споживання фруктів, багатих на вітамін С, може сприяти здоров’ю очей.

Жирна риба. Жирна риба, як-от лосось, скумбрія та тунець, багата омега-3 жирними кислотами, які мають протизапальні властивості та підтримують здоров’я очей. Ці жири також важливі для розвитку сітківки і можуть допомогти знизити ризик сухості очей і вікової дегенерації жовтої плями.

Горіхи та насіння. Мигдаль, волоські горіхи та насіння льону є чудовими джерелами вітаміну Е та омега-3 жирних кислот. Вітамін Е захищає клітини в очах від вільних радикалів, спричинених факторами навколишнього середовища, такими як забруднення та сонячне світло. Омега-3 жирні кислоти також сприяють здоров’ю клітинних мембран очей і можуть полегшити сухість очей.

Різнокольорові перці. Перець буває різних кольорів, червоний, жовтий і помаранчевий перці особливо багаті на вітамін С, бета-каротин і вітамін Е. Ця комбінація антиоксидантів захищає очі від окислювального стресу та підтримує загальне здоров’я очей.

Регулярне споживання перців може допомогти зберегти зір і запобігти захворюванням очей.

Яйця. Вони є хорошим джерелом лютеїну, зеаксантину, вітаміну Е та омега-3 жирних кислот. Ці поживні речовини відіграють важливу роль у захисті сітківки ока та запобіганні проблемам із зором. У жовтку міститься найвища концентрація цих поживних речовин, тому важливо з’їдати все яйце.

Бобові. Бобові, такі як сочевиця, квасоля і нут, також багаті цинком і біофлавоноїдами. Ці поживні речовини захищають сітківку і знижують ризик проблем із зором і катаракти. Бобові є також хорошим джерелом рослинного білка, і їх треба включати у раціон.

Цільнозернові продукти. Коричневий рис, кіноа, вівсянка та інші цільні зерна багаті цинком і вітаміном Е. Цинк є важливим мінералом, який підтримує зір, транспортуючи вітамін А з печінки до сітківки. Там він перетворюється на меланін – пігмент, який захищає очі.

Помідори. Помідори містять лікопін, потужний антиоксидант, який захищає клітини очей від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Лікопін особливо ефективний у зниженні ризику вікової макулярної дегенерації та може допомогти захистити сітківку.

Споживання свіжих помідорів або інших продуктів, таких як томатний сік і соус, може сприяти здоров’ю очей.

Авокадо. Воно багате лютеїном і зеаксантином, а також вітаміном Е і омега-3 жирними кислотами. Ці поживні речовини підтримують здоров’я сітківки ока та можуть зменшити ризик проблем із зором. Авокадо також є хорошим джерелом здорових жирів, які сприяють засвоєнню жиророзчинних вітамінів.

Чорний шоколад. Він зазвичай має більш високий вміст какао і тому багатий флавоноїдами. Вони покращують кровообіг в очах і можуть підтримувати зір. Флавоноїди допомагають підтримувати здоров'я кровоносних судин в очах і можуть знизити ризик захворювань очей. Його споживання може мати позитивний вплив на здоров’я очей.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.