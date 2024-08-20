Чехія купуватиме снаряди для України за рахунок заморожених російських активів

Частину заморожених російських активів у Євросоюзі спрямують на закупівлю Чехією боєприпасів для української армії. Про це у вівторок, 20 серпня, повідомила міністерка оборони країни Яна Чернохова.

«Частина доходів від заморожених російських активів у ЄС піде на поставку боєприпасів для України, які закуповуватиме Чехія. Так вирішив Євросоюз. Це ще один доказ довіри наших союзників до Чеської Республіки і нашої ініціативи щодо боєприпасів. Це унікальна можливість підтримати Україну, використати ресурси, які спочатку належали Росії, і врятувати державні фінанси європейських країн», – написала Яна Чернохова у соцмережі Х.

За словами Яни Чернохової, за гроші від російських активів Чехія зможе придбати «сотні тисяч великокаліберних боєприпасів» для України.

Нагадаємо, що 21 травня Рада ЄС погодилася використати доходи від заморожених активів Центробанку Росії для допомоги Україні. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, перший транш у розмірі 1,4-1,5 млрд євро від заморожених активів Росії Україна мала отримати на початку серпня. Їх планували витратити на боєприпаси та ППО.

Раніше ZAXID.NET писав, що Чехія ініціювала постачання Україні близько 800 тис. боєприпасів (500 тисяч калібру 155 мм і 300 тисяч – 122 мм), які у третіх країнах знайшов Петр Павел. Президент Чехії також закликав Євросоюз фінансово підтримати закупівлю снарядів для України.

До кінця серпня Україна має отримати в межах «чеської ініціативи» 100 тис. снарядів. Також міністерка оборони Чехії повідомила, що ініціативу з постачання Україні боєприпасів продовжать у 2025 році.