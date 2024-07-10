До кінця 2024 року Україна отримає озброєння, придбане за конфісковані у Росії активи

Україна отримає перший транш у розмірі 1,4-1,5 млрд євро від заморожених активів Росії на початку серпня. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем у середу, 10 липня.

«Хочу подякувати ЄС за важливе рішення щодо використання прибутків із заморожених активів РФ. 21 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення направити 90% відсотків від заморожених активів РФ до Ukraine Assistance Fund, що є частиною European Peace Facility. Ці кошти будуть спрямовані на потреби оборони України», – сказав міністр.

Умєров зазначив, що загальна сума відсотків становитиме 2,5-3 млрд євро щорічно. Перший транш у розмірі 1,4-1,5 млрд євро стане доступним на початку серпня 2024 року.

ЄС та Україна домовилися, що перший транш буде витрачено за трьома напрямками:

боєприпаси;

засоби ППО;

підтримка українських виробників.

Профінансовані ЄС товари мають доставити в Україну до кінця 2024 року, додав міністр.

ZAXID.NET писав, що 21 травня Рада ЄС погодилася використати доходи від заморожених активів Центробанку РФ для допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном близько 260 млрд євро активів російського центрального банку, в основному у формі цінних паперів і готівки, були заморожені в країнах «Великої сімки», ЄС та Австралії, причому понад дві третини з них заблоковано в ЄС.

США запропонували виділити Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів під заставу заморожених російських активів. У червні лідери країн G7 офіційно погодили виділення Україні 50 млрд доларів кредиту до кінця 2024 року.