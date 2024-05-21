Рада ЄС погодилася використати доходи від заморожених активів Центробанку РФ для допомоги Україні

Рада Європейського Союзу на своєму засіданні у вівторок, 21 травня, схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні. Про це повідомило постійне представництво Чехії в ЄС в соцмережі X.

«Рада ЄС підтвердила свою згоду на використання надходжень від знерухомлених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України», – йдеться у повідомленні.

Як передбачається, щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5-3 млрд євро. З них – 90% буде використано на військові цілі для підтримки оборони України через фонд миру ЄС.

Водночас решту 10% скерують на відновлення та реконструкцію України. Також гроші спрямують для фінансування захисту від можливих позовів з боку Росії.

Сьогоднішнє рішення відкриває для України додаткове джерело доходів, але це не єдиний з можливих способів використання російських активів. Україна хотіла б конфіскації усіх російських активів, хоча такий сценарій практично нереальний.

Зазначимо, що ще 12 лютого 2024 року Рада Європейського Союзу постановила, що прибутки, згенеровані від російських активів, не захищені суверенними імунітетами, оскільки вони виникли в результаті операцій з основною сумою, а не були внесені на депозит Центробанком Росії.

На першому етапі центральні депозитарії повинні обліковувати та управляти такими надзвичайними залишками грошових коштів окремо від інших видів діяльності, а також окремо зберігати отримані доходи від них отримані після лютого 2024 року.

Вже в березні лідери ЄС підтримали ідею Брюсселя надавати Україні до 3 млрд на рік за рахунок цих доходів, а перші кошти Україна може отримати вже в середині нинішнього року.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном близько 260 млрд євро активів російського центрального банку, в основному у формі цінних паперів і готівки, були заморожені в країна «Великої сімки», ЄС та Австралії, причому більше двох третин з них заблоковано в ЄС.